我與球迷還想看你打球　安東尼一句話讓韋德再戰一季

▲熱火韋德（右）因好友安東尼（左）決定再戰最後一季。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

熱火37歲老將韋德（Dwyane Wade）季前宣告本季結束將退休，根據佛羅里達當地媒體報導，原本上季結束就想退休的韋德，季初在與2003年選秀同梯好友安東尼（Carmelo Anthony）長談後，因安東尼一句「我與球迷還想看你打球。」才讓他改變心意再戰最後一季。

韋德表示，「關於我再戰一年的決定，安東尼是影響我最大的人之一，我們當時一起吃飯，我對他說我的生涯要結束了，但他卻對我說，球迷需要你，需要你再戰一年，我也希望你再戰一年。」

韋德隨後便在季前宣布再戰一年，他本季也繳出近2季新高的13.8場均得分，4.3助攻更是近3季新高。本季他仍有繳出25分、6籃板、6助攻表現，熱火目前也以24勝25敗排名東區第7，仍留在東區季後賽席次內。

韋德在28日隨熱火客場出戰尼克，安東尼也到場觀賽，韋德也談到好友安東尼目前處境，他表示，「他很想重回球場，我不能說我理解他感受，但他回到尼克隊主場應該百感交集，他的到場也代表我們感情深厚，他來看我打球我也很感激。」安東尼於22日遭火箭交易到公牛，但他將不會在公牛輪替陣容內，且預計將會被公牛裁除，安東尼也將會成為自由球員。

▼韋德本季仍可單場繳出25分表現。（圖／達志影像／美聯社）