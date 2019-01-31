亞足賽／阿聯遭卡達血洗無緣決賽　主帥辭職：一切都結束了

▲亞洲盃4強賽,卡達vs阿聯 （圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃2月1日即將進行最後決賽，由四屆冠軍日本出戰首闖決賽的卡達，而在四強賽中遭到卡達4比0血洗的阿聯，總教練扎凱羅尼（Alberto Zaccheroni）也宣布辭職，「和阿聯的合約就是到本屆亞洲盃結束。」



身為地主的阿聯，在小組賽1比1遭巴林逼和，不過2比0擊敗印度，和泰國1比1踢和晉級16強3比2擊敗吉爾吉斯，8強賽1比0擊退上屆冠軍澳洲，讓全隊信心大增，不過卻在4強賽遭到卡達血洗，一球未進，且在球迷還不理性的將水瓶等物品丟入場內。

在和卡達的比賽前，更傳出有幾名卡達記者無法入境阿聯等，使得兩方球迷火氣都很大，不過阿聯在比賽中頻頻發生失誤，還有球員吞下紅牌，傷停補時更是因為守門員判斷失誤，讓卡達射空門，最終以卡達以4比0成為首闖四強就晉級決賽的球隊。

而扎凱羅尼也在賽後宣布辭職，「我為比賽的失敗負起全責，上半場我們戰術未能奏效，不過還是沒有收到效果，加上我們在比賽中犯了太多失誤，尤其是在傳球上，雖然我們沒能進入決賽，能晉級四強，已經證明我們很優秀，不過我們的目標是冠軍，我和阿聯的合約到亞洲盃結束，現在一切都結束。」

進入淘汰賽之後，繼伊朗主帥奎羅斯、沙烏地阿拉伯主帥皮齊、大陸主帥里皮辭職後，扎凱羅尼也宣布離開阿聯，亞洲盃結束後有近半數的球隊主帥都紛紛宣布離開。