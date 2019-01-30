亞足賽／越南進8強舉國熱情　休息室仿日本0垃圾只留「感謝」

▲越南休息室整理乾淨。（圖／翻攝自@VN_FOOTBALL twitter）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃僅剩最後的決賽，台灣時間2月1日由日本出戰卡達，不過本屆也有不少爆冷黑馬球隊，其中不得不提越南，越南原先不被看好在16強擊敗約旦，就鏖戰PK勝出，雖然在8強不敵日本，賽後將休息室整理乾乾淨淨，也留下風度。

▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

越南在本屆小組賽表現不算好，最後和黎巴嫩比較黃牌數後，才以最佳第三名晉級16強，16強賽面對小組賽三戰全勝的約旦，則是1比1鏖戰PK後以4比2爆冷晉級8強，成為本屆唯一一支晉級8強的東南亞球隊，不過在8強仍不敵亞洲盃最多冠的日本。

越南本屆寫下隊史第二度晉級8強，這批青年軍去年更是拿下U23亞軍，男足回到國內不只受到英雄式的歡迎，韓籍教練朴恒緒也信心大漲，認為有望挑戰2022年或2026年世界盃，而有關注越南足球的twitter用戶PO出了，越南男足離開亞洲盃後，將休息室整理的乾乾淨淨的照片。

越南隊的休息室不僅恢復整潔，並在白板上寫下了「THANK YOU! 」這樣的畫面也讓人想起，如同效仿日本隊在俄羅斯世界盃時的情景，日本在16強賽差點寫下歷史，可惜最後遭比利時3比2絕殺，儘管全隊難過、哭泣、不甘心，但仍不忘整理場地，在賽後將休息室整理超乾淨，完全沒有垃圾，甚至用俄文寫下「謝謝你。」

▼世足賽日本隊休息室超乾淨，並以俄文留下「謝謝你」。（圖／翻攝自推特）