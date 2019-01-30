中職／組頭買不動　彭政閔：做好工作就不被誘惑

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟精神領袖，也是中職標杆「恰恰」彭政閔要在今年引退，在組頭眼中「他買不動」、「超難買」，彭政閔說：「一直以來只有一個想法，做好自己工作，把它做到最好，有這樣想法，就不會有誘惑。」

過去爆發球員大規模涉入假球案，彭政閔未曾讓球迷失望，18年走來始終如一，簽賭組頭曾稱「他買不動」、「超難買」。見過中職的興盛與低迷，恰恰是撐起職棒的重要一員，在球迷心中有難以撼動的地位。

在30日引退記者會上，彭政閔被問到自己在假球時件時，被組頭公認是「買不動」的球員，他說：「這個問題，自己一直以來都有做好自己工作，把它做好，有這樣想法就不會有誘惑。」

彭政閔說：「或許以往不好的時期，有不好的誘惑，但現在球團都非常願意給球員更高待遇，少了不好誘惑，球員更想往自己專業發展。」

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