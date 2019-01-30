洋基不爭馬查多　要為沙巴西亞準備「第6號先發」備胎

▲沙巴西亞（C.C. Sabathia）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

距離春訓將近一個月的時間，馬查多（Manny Machado）還沒決定去向，外媒30日報導，洋基至今都沒有向他提出報價，反倒是在尋找第6號先發，以備剛進行心臟手術的38歲老將沙巴西亞頂不住。

根據《New York Daily News》記者麥修斯（Wallace Matthews）報導，洋基與馬查多僅有「交換意見」，始終沒有提出報價，在已經簽約托洛威斯基（Troy Tulowitzki）、雷瑪西烏（D.J. LeMahieu）頂替葛雷格里斯（Didi Gregouris）Tommy John手術將缺席開季的空缺後，也沒有必要爭取馬查多，下一步將是尋找第6號先發人選。

「我想凱許曼（Brian Cashman）的目標應該是尋找第6號先發」，麥修斯補充，「為沙巴西亞尋找備胎，而其他位置也補強的差不多了。」

洋基休賽期在投手群方面也有相當大的動作，為先發輪值交易來派克斯頓（James Paxton）、續約哈普（J.A. Happ）與沙巴西亞，牛棚方面則續約布里頓（Zach Britton）以及簽下「滑球怪物」歐塔維諾（Adam Ottavino）。

▲馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

白襪、費城人以及教士是目前仍在爭奪馬查多的3支球隊，據傳白襪向他開出7年1.75到2.5億美元的大合約，而費城人傳言也曾提出正式報價，教士則是積極的安排會面，不過這價碼與馬查多陣營要求的3億美元長約仍有不小的差距，其經紀人也表示白襪所開出的報價為「假新聞」。