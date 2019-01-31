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里拉德豪言三分球大賽　將在柯瑞兄弟家鄉擊敗他們

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▲里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

拓荒者後衛里拉德（Damian Lillard）將確定獲邀2019夏洛特明星賽三分球大賽，他也將與柯瑞兄弟（Stephen Curry，Seth Curry）同場較勁。根據拓荒者隨隊記者霍戴爾（Casey Holdahl）報導，里拉德有自信於三分線擊敗柯瑞兄弟，更表示要在他們的家鄉擊敗他們。

里拉德表示，「我要在他們的家鄉擊敗他們，我去參賽就是要贏的，就是要拿下那場比賽。」

里拉德過去沒有與柯瑞兄弟有特別恩怨，柯瑞弟更是他拓荒者的隊友，里拉德口出此言可能純粹出於自信與競爭心態，里拉德出身於勇士主場地區的奧克蘭，他曾多次表示只要作客到奧克蘭就會特別想表現。

里拉德生涯近5次與勇士交手，拓荒者雖然只收下2勝3敗，但里拉德個人場均得分可以繳出31分，三分命中率38.8%。打到勇士隊里拉德顯然額外賣力，也或許是如此，里拉德看到柯瑞兄弟於三分球大賽參賽才因此激起競爭心態。

▲▼柯瑞弟（Seth Curry）（右），柯瑞（Stephen Curry）（左）。（圖／CFP）

▲柯瑞弟（Seth Curry）（右），柯瑞（Stephen Curry）（左）。（圖／CFP）

以數據而言，柯瑞、柯瑞弟、里拉德三人中，柯瑞的三分球數據將於三分球大賽最有優勢，柯瑞本季三分球命中率高達45.1％，場均可投進5.2顆三分球，柯瑞弟因出手較少，場均可投進1.4顆三分球，三分球命中率有48.1%，里拉德三分球命中率則有38.1%，場均可轟進2.8顆三分球。

里拉德本季三分球出手次數與命中數較上季而言略有下降，三分球出手次數由上季8.6次出手下降為7.7次，命中數由3.1顆下降為2.8顆，本季鮮少見他有絕殺三分上演，柯瑞則有5次三分球大賽參賽經驗，更於2015年拿下三分球大賽冠軍，以數據及經驗而言，柯瑞仍有相當大贏面。

2019夏洛特明星賽三分球大賽目前已有5為球員確定參加，將由勇士柯瑞、拓荒者柯瑞弟、拓荒者里拉德、獨行俠諾威斯基（Dirk Nowitzki），國王希爾德（Buddy Hield）確定參賽，三分球大賽將於2月17日同灌籃大賽與技術挑戰賽舉行，18日則為明星對抗賽。

▼拓荒者里拉德（左）與勇士柯瑞（右）。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞、拓荒者里拉德。（圖／CFP）

關鍵字： 里拉德柯瑞勇士拓荒者NBA
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