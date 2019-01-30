從亞足賽看台灣足球　心理素質教育值得投資

▲南野拓實。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

最近在亞洲盃足球賽觀察台灣鄰近國家，雖然中國頭號前鋒武磊對上菲律賓的進球讓人印象深刻。而日本南野拓實沒有進球，但在對伊朗的4強戰傳出關鍵助攻，再製造對手手球，兩顆進球都和他有關係，兩位球員在重要時刻展現極佳心理素質，也是台灣足球能夠學習的地方。

除了強大體能和球技，球員必須具備心理素質才能在大場面拿出應有實力，而這也是在台灣狂操猛練的體育教育和訓練上較欠缺的一塊。為了讓球員具備足以上場作戰的心態，前中華男足教練懷特(Gary White)便會在賽前花許多時間和球員對談，聊聊接觸足球的歷程，對於自己的期待，對場上任務等看法，不只管理好球隊狀態，幫助球員以正確心態面對比賽。

過去看到中華男足的比賽中，經常欠缺臨門一腳，現任教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)就說，目標在未來有更多進球，心理素質將扮演更重要的角色。台灣球員體能、速度甚至球技不差，因此關鍵就在提升內心的精神力。

中國國足長年沒有出色成績，經常成為酸民抨擊的對象，面對菲律賓也承受非贏不可的壓力。而這時帶傷上陣的武磊站了出來，瞬間一記偏出門將防守範圍的吊射球飄向遠腳，防不慎防。之後再補一記五星級的超高難度凌空抽射讓人無話可說。

南野拓實在擁有眾多旅歐球星的日本當中星度不高，效力僅算是「小聯盟」等級的奧地利聯賽薩爾斯堡紅牛。但他在場上臨危不亂，趁著伊朗失去冷靜和裁判抗議的同時，傳中給到禁區的大迫勇也頭鎚進球。之後更殺入禁區傳中造成手球，送大迫勇也罰進12碼奠定勝基。

武磊和南野拓實在關鍵時刻站了出來成為國家英雄，尤其傷勢嚴重的武磊更是「硬漢足球」的典範，兩位球員不畏懼大場面，遇強則強的心理素質令人激賞。而在美國等地，心理咨商也成為職業運動的顯學，是台灣足球從上到下能夠更重視之處。