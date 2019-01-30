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穆雷臀部再次挨刀　趕上溫布頓光榮退役有難度

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▲▼穆雷 。（圖／達志影像／美聯社）

▲穆雷 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

日前在澳網公開表示臀部傷勢嚴重，考慮在溫網退休的前世界球王穆雷(Andy Murray)又動了臀部手術。他在Instagram上發文向球迷報平安，不過要趕上7月初開戰的溫布頓恐怕不是太容易。

「我在倫敦動了髖關節換置手術，感覺傷痕累累，希望能解決臀部疼痛的問題。現在我可是擁有金屬臀部。」穆雷說。不過前英超切爾西隊醫羅傑斯(Ralph Rogers)接受外媒表示，他對於穆雷要在溫布頓出賽感到不樂觀，「如果他今年趕上溫布頓我將非常驚訝，接下來3-4個月將非常關鍵，他得找回比賽所需的體能。」

就時間來看，穆雷想在自家大滿貫退休可能不太容易。他在2018年1月就曾動臀部手術，但到了6月才復出，不過出賽兩站比賽又自覺狀態不佳便再度停賽。 而在去年，美國雙打好手布萊恩(Bob Bryan)曾在8月接受髖關節換置手術，在12月就重新展開訓練，並在今年澳網出賽。

「他就像老鷹一樣緊盯著我，問我在比賽和練習後感覺如何。他希望能藉此判斷他動手術的話需要多久才能復出。我沒跟他說這是唯一的選擇，就嘗試著支持他，因為單打比賽的強度完全不同。他們不斷在場上橫沖直撞，4個小時將體力耗盡，誰知道這樣關節撐不撐得住？」

關鍵字： 穆雷手術
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