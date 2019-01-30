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CBA／周儀翔正面交鋒劉錚　台灣LBJ笑著帶走勝利

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▲▼周儀翔。（圖／CFP）

▲周儀翔高效砍15分，球隊也以16分差氣走廣廈。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

CBA第37輪29日晚間新疆主場迎戰廣廈，新疆靠著砍將亞當斯（Darius Adams）轟下47分、14籃板帶動下全隊投籃命中率接近6成，最終以127比111氣走廣廈。兩隊台將周儀翔、劉錚、林志傑本場都先發上陣，周儀翔與劉錚分別攻下15分、14分以及都有4助攻的好表現。

首節比賽新疆俞長棟先是強打禁區隨後要跟著亞當斯一起飆外線，儘管廣廈小外援福特森（Courtney Fortson）也有火力輸出，以及廣廈板凳李京龍在外線開砲苦苦追分，首節結束新疆仍以32比25領先。

次節新疆這邊換成哈達迪（Hamed Haddadi）與亞當斯搭配搶分，隨後首節表現精彩的俞長棟也加入戰局將分差擴大到16分，儘管廣廈靠著外援以及李京龍的三分遠射做出些微反抗，但仍守不住亞當斯的瘋狂表現，半場結束新疆以66比49領先。

▲▼劉錚。（圖／CFP）

▲劉錚在下半場偶有佳作。（圖／CFP）

下半場廣廈展開反擊，胡金秋先是在籃下連續取分，劉錚也跳出來砍進三分外線將比分追近至個位數，不過此時另一名台將周儀翔投進三分替新疆止血，並且亞當斯再度回到場上以及周儀翔在旁補刀，第三節結束新疆依舊握有15分領先。

末節兩隊進攻手感依舊火燙，互相飆分劉錚把握機會擺進不少球，不過新疆亞當斯實在難防，遠投近切還製造機會給隊友，周儀翔也把握著頻頻將球放進籃筐，隨後雙方分差依舊沒有縮小，比賽也在最後幾分鐘進入垃圾時間，終場新疆以127比111氣走廣廈。

▲▼周儀翔。（圖／CFP）

▲周儀翔手感火燙三分球4投3中。（圖／CFP）

今天掛帥先發的周儀翔上場34分鐘，用8投6中的高命中率攻下15分包括3記三分並且外帶著4助攻、1抄截。效力廣廈的劉錚、林志傑本場也都先發上陣，劉錚拿到14分、3籃板、4助攻；林志傑近況低迷此戰只繳出4分、5籃板、2助攻其中三分球6投皆墨。

▼林志傑狀態低迷不過靠著扎實卡位替球隊抓了5個籃板。（圖／CFP）

▲▼林志傑。（圖／CFP）

關鍵字： CBA浙江廣廈新疆飛虎林志傑劉錚周儀翔
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