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周天成用YOUTUBE學英語　陳彥博看脫口秀學習

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▲▼ 極地超馬好手陳彥博 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳彥博。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

體育署將輔導各單項運動協會未來在教練與裁判講習時，導入英語課程，並請來選手現身說法，征戰國際賽英語的重要性，羽球好手周天成會透過YOUTUBE學習，極地超馬選手陳彥博還會看脫口秀把幽默的橋段學起來。

周天成笑稱，以前在學校學的底子還在，不過現在可以透過智慧型手機，還有YOUTUBE上有很多英語教學頻道，可以增進自己的英語能力，最重要的是裁判溝通時，可以快速表達自己的訴求，也能了解對方說什麼。

陳彥博說，任何選手到國外參加比賽，就是到一個全英語的環境，他所屬的運動項目，雖然不太會在比賽中有和裁判講話的機會，但是當遇到緊急狀況需要求救時，英語溝通能力必須派上用場。

「你要求救時，就要詳細回報你的狀況，例如凍傷，什麼程度的凍傷，他才會知道要空投什麼樣的物資給你，而且問得很詳細，還要問你有沒有保險，哪一家，確認得很仔細才會給你救援物資。」

而陳彥博同樣會在YOUTUBE學英語，他說自己其實從小學到大學英語都不及格，剛開始出國比賽只會講YES或YEP，結果去麥當勞點餐，店員會問要不要加點其他東西，結果只會講YES最後點一堆。

後來逐漸學會英語溝通能力後，他會在YOUTUBE上找脫口秀節目，學習幽默的橋段，增加聊天的話題，「其實是亂學的啦，因為覺得好笑就學起來。」

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