想當一哥　球哥團隊盼若被交易能去鵜鶘以外球隊

▲博爾團隊表示若被交易希望能去鵜鶘以外的球隊。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

隨著戴維斯(Anthony Davis)驚傳不願續留鵜鶘,最想要得到這名頂級大前鋒的湖人也正積極做搶人準備,為了讓「一眉哥」來到洛杉磯,他們勢必也會拿出大量籌碼做交易,其中博爾(Lonzo Ball)就有可能成為交易對象之一,據《The Athletic》記者查尼亞(Shams Charania)指出,「球哥」若被交易,他的團隊希望能去一支沒有超級後衛的球隊而不是鵜鶘。

Sources: Should Lakers/Pelicans trade talks pick up, point guard Lonzo Ball's camp prefers Ball to be moved to a third team that doesn't have an established point guard.