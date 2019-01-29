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想當一哥　球哥團隊盼若被交易能去鵜鶘以外球隊

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▲▼博爾（Lonzo Ball）。（圖／CFP）

▲博爾團隊表示若被交易希望能去鵜鶘以外的球隊。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

隨著戴維斯(Anthony Davis)驚傳不願續留鵜鶘，最想要得到這名頂級大前鋒的湖人也正積極做搶人準備，為了讓「一眉哥」來到洛杉磯，他們勢必也會拿出大量籌碼做交易，其中博爾(Lonzo Ball)就有可能成為交易對象之一，據《The Athletic》記者查尼亞(Shams Charania)指出，「球哥」若被交易，他的團隊希望能去一支沒有超級後衛的球隊而不是鵜鶘。

儘管戴維斯要到2020年才成為自由球員，不過28日晚間《ESPN》權威記者「沃神」卻驚爆「一眉哥」不願續留鵜鶘，並要求球隊將自己交易出去，這瞬間成為最熱議的話題。先前戴維斯換成與詹姆斯(LeBron James)相同的經紀人，也讓外界臆測他想要去洛杉磯，而紫金軍團擁有大量資產以及關注度，加上有著「詹皇」坐鎮，未來也可能成為奪冠競爭者，這些都讓湖人成為有力的追逐者。

但要得到戴維斯這名全明星大前鋒勢必要付出不少籌碼，據《洛杉磯時報》報導湖人至少要送出庫茲馬(Kyle Kuzma)、博爾、祖巴奇(Ivica Zubac)以及選秀權才有辦法搶下戴維斯。對於「球哥」未來有可能被交易至紐奧良，他的團隊表示不希望被送去鵜鶘，而是想到一支沒有當家後衛的球隊，希望能促成三方交易，並讓博爾成為球隊主力控衛，因為鵜鶘後衛現在有著哈樂戴(Jrue Holiday)以及裴頓(Elfrid Payton)，若過去將會壓縮到博爾的發揮空間。

目前本賽季至今，博爾出賽47場比賽場均可以得到9.9分，5.3籃板，5.4助攻，投籃命中率為40.6％，三分命中率為32.9％。

▲詹姆斯，戴維斯。（圖／CFP）

▲湖人是搶奪戴維斯的大熱門球隊。（圖／CFP）

關鍵字： NBA博爾戴維斯
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