快訊／戴維斯向鵜鶘高喊「賣我」　盼加盟冠軍實力隊伍

▲戴維斯（Anthony Davis）向鵜鶘要求交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

《ESPN》權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）28日晚間拋下震撼彈，戴維斯（Anthony Davis）的經紀人保羅（Rich Paul）透露他們無意與鵜鶘續約，同時要求球團將他交易到有爭冠實力的隊伍。

戴維斯2020年能夠選擇跳脫合約，鵜鶘提出提前續約遭到拒絕後，就曾傳出交易傳聞。雖然鵜鶘當時極力否認傳聞，但也在台灣時間28日晚間被經紀人保羅給證實。

Rich Paul to ESPN on a preferred destination for Anthony Davis: "Anthony wants to be traded to a team that allows him the chance to win consistently and compete for a championship." — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2019年1月28日

不過戴維斯被交易後，將無法觸發5年2.4億美元「超頂薪」，但保羅告訴沃納洛斯基，「戴維斯希望被交易到一支能夠讓他圓冠軍夢的球隊。」，且這個決定戴維斯有先告知隊友們。

戴維斯本季場均29.3分、13.3籃板，雙雙都是生涯新高，外帶2.6阻攻，不過目前因為左食指扭傷進入傷兵名單預計休養1到2週。而傷勢問題也是戴維斯的最大隱憂，現年25歲的他前面6季只有2季出賽超過70場。

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