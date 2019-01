快訊／戴維斯向鵜鶘高喊「賣我」　盼加盟冠軍實力隊伍

▲戴維斯(Anthony Davis)向鵜鶘要求交易。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)28日晚間拋下震撼彈,戴維斯(Anthony Davis)的經紀人保羅(Rich Paul)透露他們無意與鵜鶘續約,同時要求球團將他交易到有爭冠實力的隊伍。

戴維斯2020年能夠選擇跳脫合約,鵜鶘提出提前續約遭到拒絕後,就曾傳出交易傳聞。雖然鵜鶘當時極力否認傳聞,但也在台灣時間28日晚間被經紀人保羅給證實。

Rich Paul to ESPN on a preferred destination for Anthony Davis: "Anthony wants to be traded to a team that allows him the chance to win consistently and compete for a championship."