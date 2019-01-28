SBL／黃泓瀚票選6281票領先　吳俊雄、周俊三首次任明星賽教練

▲黃泓瀚6281票暫居人氣王。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

第16季SBL明星賽票選即將在29日晚間23：59截止，球迷票選部分依然由黃泓瀚6281票遙遙領先，蔣淯安5204票次居。而兩隊教練也隨著27日賽程結束出爐，黑武士由戰績排名第一的金酒執行教練吳俊雄擔任，白武士則是台啤總教練周俊三。

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今年明星賽首次採隊長選秀制度，球迷線上票選占70%、媒體票選占30%，選出正取24名、備取6名，共30人參加對抗賽。球員依照SBL各隊登錄於聯盟位置區分為後衛40%、前鋒40%、中鋒20%，依照比例入選，至於兩隊教練將由例行賽前兩名分別擔綱，且還可個別推舉隊上2名球員指定入選全明星。

截至28日中午12：00，台啤二年級生黃泓瀚6281票持續與蔣淯安5204票拉開差距暫居人氣王，愛德（Edvinas Seskus）4579票，前3高票都來自台啤，4到8名依序為璞園簡浩4335票、富邦勇士林書緯3973票、裕隆呂政儒3919票、達欣梅奧（O.J. Mayo）3916票、富邦勇士蔡文誠3919票。而台銀人氣最高的為天使（Angel Nunez）3209票排名第19。

▲金酒執行教練吳俊雄。（圖／籃協提供）

▲台啤總教練周俊三。（圖／籃協提供）

27日賽程結束，金酒以16勝9敗排名第一，台啤則是15勝9敗緊追，因此將由金酒執行教練吳俊雄擔任黑武士隊教練，台啤總教練周俊三則為白武士隊教練，兩人皆是第一次擔任明星賽教練。

人氣第一的將擔任黑武士隊隊長、第二高票則是白武士隊長，分別與榮譽隊長共同選出9名隊友，以及教練推薦各兩名隊員、每隊各3名的備取球員。