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這鞋子真燙！　馬刺福布斯15秒內鞋子三度離他而去

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▲▼福布斯（Bryn Forbes）。（圖／達志影像／美聯社） 

▲馬刺後衛福布斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

馬刺三年級生福布斯（Bryn Forbes）本季獲得不少上場機會，他也把握住機會打出生涯年，不過今（27）日出戰鵜鶘的比賽裡，他發生了一記籃下放槍，不過起因是他的鞋子在前一次進攻時弄掉了，福布斯在短短15秒裡鞋子三度脫手，畫面相當逗趣。

▲福布斯受鞋子掉的影響導致籃下放槍。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

馬刺、鵜鶘之戰末節剩下8分40秒，福布斯持球切入禁區上籃2分到手，在與鵜鶘希爾（Solomon Hill）身體碰撞下左腳的鞋子噴了出來，場邊工作人員趕緊把鞋遞給他拿著準備先回防，不過此時希爾發底線球被蓋伊（Rudy Gay）抄截得手，此時福布斯是離籃筐最近的馬刺球員，蓋伊也將球傳給了他，沒想到他卻在籃下放槍。

福布斯放槍後想趕快回防，底線裁判把鞋子丟還給他，沒想到他又因腳沒踩穩滑了一跤把鞋子再度弄丟，短短15秒的時間福布斯的鞋子三度離他而去，看來他需要換雙合腳的鞋子了。

▲▼福布斯（Bryn Forbes）。（圖／達志影像／美聯社）

▲福布斯本季成功把握機會展現身手。（圖／達志影像／美聯社）

馬刺今天團隊投籃命中率超過5成，先發5人得分都上雙，福布斯得到11分、2籃板、3助攻，外帶2記三分外線。本季在莫瑞（Dejounte Murray）因傷報銷情況下，得到教練波波維奇（Greg Popovich）的重用，他也把握機會，繳出場均12.1分、2.2助攻、2.9籃板等數據都是生涯新高。

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關鍵字： NBA馬刺福布斯Bryn Forbes
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