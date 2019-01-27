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前探花頂替戴維斯繳雙十　奧克佛：撐到全隊健康歸來

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▲▼鵜鶘奧克佛(Jahlil Okafor)。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘奧克佛。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

鵜鶘2015年探花中鋒奧克佛（Jahlil Okafor）近4場比賽頂替因手指受傷缺陣一周的明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）表現亮眼，近4場場均繳出19.5分、10.7籃板、2.7阻攻成績，其中阻攻甚至超越戴維斯本季的2.6次，儘管得分不及於戴維斯，奧克佛27日出戰馬刺後表示，全力求勝是他應做的事，並維持表現撐到到戴維斯回歸陣中。

奧克佛表示，「我努力在比賽中用盡全力，我們很多大個子受傷，身為身高最高的我必須要站出來。能打比賽很棒，我努力訓練隨時準備上場，隊友也很支持我，他們知道我出賽不多，但對我很有耐心。」

鵜鶘陣中因戴維斯手指受傷需至少缺陣一週比賽，大前鋒藍道（Julius Randle）也因腳踝扭傷缺陣，鵜鶘內線瞬間缺乏屏障，但奧克佛於戴維斯缺陣第一場比賽就繳出20分、10籃板、2阻攻，接著又繳出17分、10籃板、6阻攻，在藍道扭傷後繳出18分、10籃板；27日對戰馬刺又再度繳出27分、15籃板、1抄截、3阻攻成績，儘管鵜鶘仍苦吞四連敗，但他也重新打出探花的身手。

▲▼Julius Randle。（圖／CFP）

▲藍道腳踝扭傷也進入傷病名單。（圖／CFP）

奧克佛在2015年選秀以探花之姿由七六人選中，菜鳥年他可繳出場均17.5分、7籃板表現，但該球季他右膝受傷，第二年短暫復出後也表現不佳，第三、四個賽季隨著恩比德（Joel Embiid）與西蒙斯（Ben Simmons）的崛起，奧克佛被交易到籃網隊，轉隊後也沒有發揮機會，直到本季他加盟鵜鶘，也是在12月後上場時間才逐漸增多。

鵜鶘接下來將於30日對戰火箭、31日背靠背對戰金塊，賽程非常緊迫，奧克佛也對此表示，「我們獲得的休息時間並不多，但這就是比賽的一部分，我們還有很多比賽要打，希望隊友們趕快回歸，我們會撐到他們回來。」

▼戴維斯手指受傷將缺陣至少一周。（圖／CFP）

▲▼Anthony Davis。（圖／CFP）

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關鍵字： 鵜鶘戴維斯NBA歐卡佛
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