勇士表弟復出4場吞17次犯規　卡森斯笑稱要請裁判吃飯

▲勇士近4戰吞下17次犯規。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

勇士中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）經歷上季阿基里斯腱傷勢後於近日復出，近一年未上場比賽的他，在27日出戰塞爾提克時吞下5次犯規差點犯滿，復出4場比賽他共犯下17次犯規，場均達4.2次犯規。他賽後表示有注意到犯規吹判，但自己還在調整，並笑稱可能要開始請裁判吃飯才不會一直被吹犯規。

卡森斯在擊敗塞爾提克賽後受訪時被詢問如何控制犯規，他長嘆一口氣表示，「我也不知道，可能要開始請裁判吃個晚餐之類的。我有些犯規相當愚蠢，讓我自己也很困擾，我需要再調整，也許下一場會更好。」

卡森斯生涯8季，其中只有4季場均犯規超過4次，但他前2季剛轉到鵜鶘時出賽17場場均犯規4.4次就寫下生涯最高紀錄，隨後他下一季調整至3.8次，不過就遭遇到嚴重傷勢剩餘賽季也都報銷。

卡森斯休賽近一年後復出，犯規次數又回到4.2次。儘管如此卡森斯近期表現仍日漸回溫，卡森斯復出4場場均21分鐘可攻下13.5分、7.3籃板、3.5助攻、1抄截，勇士此役在擊敗塞爾提克後目前也寫下10連勝，戰績排名西區第一。

卡森斯此戰繳出15分、8籃板、3助攻、3抄截、1阻攻，表現相當全面，他表示，「我很想念這樣的感覺，目前球隊氣氛很棒，我很享受也感到很有趣。我會努力提升狀況，這是一個過程，還有很多事情要做，包括適應球隊打法、恢復體力、找節奏等問題都是需要點時間。」

▼勇士近期收下10連勝。（圖／達志影像／美聯社）

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