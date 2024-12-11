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台鋼兄弟二選一！詹子賢去向未定盼今後明朗

▲詹子賢 。（圖／中信兄弟提供）

▲詹子賢 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟詹子賢在行使FA之後，起初至少3隊有興趣，目前談判桌上就剩台鋼雄鷹，近期有望確定是否轉隊，或是續留母隊，今天過後有望出現新進展。

詹子賢今年雖因後起新秀竄起而壓縮出賽空間，但仍有94場出賽，敲出64支安打，包括1轟，打擊率0.255，攻擊指數.669。本季月薪63萬的他，若轉隊需支付945萬轉隊費，或567萬加上一名球員的補償方案。

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詹子賢婉拒桃猿　僅存台鋼、兄弟選擇

在他宣告成為自由球員後，富邦悍將、樂天桃猿等北部球隊都表達興趣，味全龍也曾探詢。據悉，樂天桃猿在與朱育賢談判時，已預料可能留不住他，因此同步向詹子賢招手。然而經過詹子賢評估後，最終談判對象僅剩台鋼雄鷹。

在詹子賢婉拒後，桃猿全力挽留朱育賢，不惜加碼，提供2種合約版本，包括5年、4年長約，其中4年平均月薪95萬。不過朱育賢與味全龍談約已近尾聲，最終確定轉隊。

至於詹子賢的去向，已趨明朗，將在台鋼與母隊兄弟間做出選擇。經紀公司縱華昨天透露，預計今天過後，可望有明確方向。

朱育賢平均月薪88萬轉戰龍　陳韻文4隊搶破頭

作為新軍的台鋼雄鷹在自由市場相當積極，是最早開出4年月薪85萬合約給朱育賢的球隊。領隊劉東洋昨晚證實確有接觸，但朱育賢考量家人都在北部生活，最終選擇味全龍，據悉雙方達成4年總值4200萬的合約，平均月薪約88萬。對此劉東洋表示：「我們也給予祝福，希望他有好的發展。」

目前自由市場上，台鋼主要爭取詹子賢和投手陳韻文。其中對陳韻文開出月薪80萬的複數年約，但統一獅也全力留人。據經紀公司展逸表示，包含母隊在內已有4隊接觸陳韻文，因正值巔峰期，各隊都願意提供長約，談判已近尾聲，近期將做出決定。

關鍵字： 詹子賢台鋼雄鷹朱育賢陳韻文FA

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