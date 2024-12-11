湖人尋求交易強化前場、外圍防守　美名嘴酸詹皇：不配聯手柯瑞

.@stephenasmith doesn't want to see LeBron and Steph play on the same team together ????



"I don't want to see it because LeBron James does not deserve it." ???? pic.twitter.com/aP5Fj6NYmK — First Take (@FirstTake) December 10, 2024

記者游郁香／綜合報導

過去10戰狂輸7場的湖人何時會啟動交易受到矚目，資深記者費雪(Jake Fischer)披露，洛城正尋求強化前場陣容及外圍防守，他們顯然需要一名長人。外界熱議的還有天王詹姆斯(LeBron James)是否有機會聯手「奧運金牌」搭檔柯瑞(Stephen Curry)，對此《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)給出狠毒的評論。

歷經客場之旅1勝3敗，慘輸給熱火41分後，湖人前役對拓荒者總算止住3連敗，他們看起來完全不像開季打出10勝4敗、狀態火燙的隊伍，總管佩林卡(Rob Pelinka)何時會展開補強行動，引起高度關注，洛城媒體點出12月15日(當地時間)是個關鍵的日期，這個休賽季才簽約的球員的交易限制將解除。

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▲鵜鶘英格雷。（圖／達志影像／美聯社）

NBA 資深記者費雪報導，湖人正尋求強化前場戰力並增加外圍防守，以協助雙巨頭詹姆斯、戴維斯(Anthony Davis)，他們顯然需要一位長人來分擔「一眉哥」在禁區的重擔。

最近再次「浮出水面」的一個名字是鵜鶘頭號得分手英格雷(Brandon Ingram)，生涯發跡於湖人的他，今夏也曾傳出是紫金大軍考慮的對象之一，他還轉投詹姆斯經紀人保羅(Rich Paul)開設的公司「Klutch Sports」，無奈他上周遭逢嚴重腳踝傷勢，目前處於無限期傷停的狀態；據報導，湖人本來也沒有要追求他。

▲詹姆斯、柯瑞今夏攜手贏得巴黎奧運金牌。（圖／路透）

外界熱議的還有天王詹姆斯是否有機會聯手「奧運金牌」搭檔柯瑞，對此《ESPN》名嘴史密斯直言，「身為一名球迷，從視覺上來看，詹姆斯和柯瑞一起打球會很特別，我毫不懷疑這一點……但我不想看到這一幕，因為詹姆斯不值得，絕對不值得。」

史密斯認為詹姆斯不配與柯瑞聯手，「你就待在洛杉磯吧。你在泡泡賽季贏得了1個總冠軍，我理解第2年你在首輪輸了。」他表示，大家太過沉迷於詹姆斯個人的偉大，確實他在歷史名人堂占有一席之地，卻不夠關注詹皇以自身的影響力，促使球隊進行某些「動作」，破壞球隊的行徑。

「不，你不能離開那裡去勇士，你就待在南加州和戴維斯一起解決問題。」史密斯酸溜溜地說道。

▲兩大天王詹姆斯、柯瑞。（圖／CFP）