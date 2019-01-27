北美四大職業運動他最快　柯爾寫歷史最速300勝總教頭

▲柯爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

勇士擊敗塞爾提克拿下10連勝，也讓總教練柯爾(Steve Kerr)超越熱火隊前教練萊里（Pat Riley），成為北美四大職業運動史上最快拿到300勝的總教練，刷新歷史紀錄。

柯爾在2014賽季接手勇士總教練一職，只用了377場比賽就拿到300勝，勝率高達79.6%。先前的紀錄保持者萊里則是用了416場比賽。 而且柯爾在4年內率領勇士拿下3座NBA總冠軍，讓柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)、杜蘭特(Kevin Durant)以及格林(Draymond Green)等大咖明星球員合作愉快，柯爾功不可沒，2016年也獲得最佳教練殊榮。

「一支球隊能反映出總教練的性格，他非常好相處，總是從容自在。」「表弟」卡森斯說。 而杜蘭特則說：「最重要的是他讓球員保持對勝利的渴望，每晚上場展現出最好的表現。當球員和教練站在同一陣線，每場比賽我們都當最後一場打。我們也能清楚點出需要改善的地方，而不是就這樣過去。」

勇士本日也同時完成連續6個球季都能拉出10連勝的球隊，追上2010-16賽季的馬刺隊。「我知道我有多幸運，執教的重點其實在於球員。他們能接受你的指導？夠厲害嗎？勇士的球員兩樣都具備。」柯爾在先前達到200勝時說道。除了柯爾以外，MLB、NFL以及NHL的最快300勝教練，都用了超過400場比賽達標。