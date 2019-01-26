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SBL／林宜輝猛砍25分　達欣1分差本季首次贏裕隆

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▲▼2019.01.26 達欣vs裕隆，林宜輝。（圖／籃協提供）

▲林宜輝豪取25分，達欣本季首次擊敗裕隆。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

本季前面3場對裕隆全敗的達欣，26日天母體育館把握對手換將尚未磨合，以及呂政儒、盧冠良受傷的機會，林宜輝猛砍25分，尤其第三節一波23比2海嘯攻勢，終場以89比87結束上半季賽程，11勝11敗與第5名的裕隆縮小到半場勝差。

一度落後10分的達欣，次節末段梅奧與林宜輝連砍8分追到4分落後。易籃後達欣靠著麥克連（Anthony McClain）不斷的強攻籃下拉出23比2猛攻，反倒以15分超前，帶著9分領現進入決勝節。

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裕隆靠著三分球追分，胡凱翔外線命中、道森籃下補進，在倒數1分鐘追到5分差距，雖然全場攻下17分、第四節單節飆進3顆三分球9分進帳的胡凱翔犯滿離場，但仍在倒數1.4秒靠著林韋翰的三分彈追到1分差距，可惜犯規戰術凍結時間只剩下0.3秒，蘇翊傑第2罰不進時間到點，達欣以89比87取得本季對裕隆的首勝。

12月單月MVP桑尼（Sani Sakakini）不斷受到背傷困擾，日前前往加拿大接受進一步治療，裕隆趕緊簽下被台銀註銷的史貝斯（Antwan Space）撐完春節前最後3場比賽。史貝斯上一次面對璞園攻下SBL生涯新高22分、10籃板，此役16分、10籃板，裕隆二連敗。

關鍵字： 達欣裕隆林宜輝
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