籃網汀威迪拇指受傷休至少4周　爭奪最佳第六人有危機

▲籃網汀迪威(Spencer Dinwiddie)預計將休4到6週。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

本季最佳第六人的熱門人選汀威迪(Spencer Dinwiddie)在24日對魔術之戰拇指受傷，根據《Bleacher Report》報導這個傷勢將會讓他缺席4到6周，對於目前排名東區第6的籃網隊來說，戰力有不小的傷害。

汀威迪本季打出生涯年，在24日籃網以114比110擊敗魔術的比賽攻下29分，是他本季第10次從板凳出發攻下超過25分，整季投籃命中率46.1%以及17.2分都是生涯新高，且在關鍵時刻投籃把握度很好，17日與火箭之戰在30秒內連飆3記三分球將比賽逼入延長賽助隊取勝，是本季最佳第六人的熱門人選。

▲汀威迪（Spencer Dinwiddie）曾在2018年明星週技術挑戰賽拿到冠軍。（圖／CFP）

汀威迪是在2014年第二輪選秀被活塞選中，在上季羅素(D'Angelo Russell)以及林書豪都受傷的情況下，他把握住較多的上場時間繳出12.6分的場均得分，甚至還在明星賽中拿下技術挑戰賽冠軍。

本季他的成績更上層樓也帶動球隊戰績，籃網創下搬到布魯克林後最好的半季成績，在整體戰力薄弱的東區很有機會打進季後賽，但在汀威迪受傷預計長期缺賽下，不僅可能影響籃網隊的戰績，也將危及自己挑戰最佳第六人的機會。

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！