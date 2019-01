45歲鈴木一朗正式簽水手小聯盟約　出席東京開幕戰得先進開季名單

▲鈴木一朗。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

上季回鍋水手卻在季中轉任行政,45歲日本活傳奇球星鈴木一朗始終沒有退休的想法,而他也在台灣時間23日晚間正式與水手達成續約共識,將簽下一份附帶春訓的小聯盟合約,期盼能夠進入開季名單,得以在3月份出席祖國日本舉行的水手隊海外開幕戰。

早在月初就有鈴木一朗將以小聯盟合約續約水手的傳聞,根據《MLB Daily》記者皮卡德(Andersen Pickard)報導雙方確定簽約。水手隊新賽季的開幕戰將在3月20、21日日本東京巨蛋對決運動家,鈴木一朗要在日本球迷面前出戰,還必須先擠進開季名單。

Source confirms @jonbecker_ report: The Seattle #Mariners have re-signed veteran outfielder Ichiro Suzuki to a minor-league contract with an invite spring training with the hopes that he can play in the team's opening series in Japan (and beyond that series, too).