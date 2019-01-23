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45歲鈴木一朗正式簽水手小聯盟約　出席東京開幕戰得先進開季名單

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▲▼ 水手，鈴木一朗首安。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

上季回鍋水手卻在季中轉任行政，45歲日本活傳奇球星鈴木一朗始終沒有退休的想法，而他也在台灣時間23日晚間正式與水手達成續約共識，將簽下一份附帶春訓的小聯盟合約，期盼能夠進入開季名單，得以在3月份出席祖國日本舉行的水手隊海外開幕戰。

早在月初就有鈴木一朗將以小聯盟合約續約水手的傳聞，根據《MLB Daily》記者皮卡德（Andersen Pickard）報導雙方確定簽約。水手隊新賽季的開幕戰將在3月20、21日日本東京巨蛋對決運動家，鈴木一朗要在日本球迷面前出戰，還必須先擠進開季名單。

現年45歲的鈴木一朗，2001年以國際自由球員的身份挑戰大聯盟，該年便獲得新人王雙料美聯年度MVP。到2010年鈴木一朗收穫10座金手套、2座銀棒獎，10年內9度入圍MVP票選，連續10年入選全明星。

2012年已經38歲的鈴木一朗帶著水手球迷的祝福被交易到洋基求冠，可惜效力2年多都沒辦法圓夢，2015年轉戰馬林魚延續生涯，2017年球季結束未獲續約，最終以44歲的年紀回鍋水手，無奈15場出賽僅敲出9安，打擊率為慘淡的.205，5月份被轉任總管特助不再出賽。儘管如此，鈴木一朗從來沒有說過要退休。

這是鈴木一朗19年大聯盟生涯首次簽小聯盟，皮卡德指出，就算鈴木一朗被評價已經踏進名人堂，水手評估他是否能進入開季名單的標準與其他球員相同，若沒有成功進入名單，鈴木一朗不排除擔任行政職務。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 鈴木一朗水手
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