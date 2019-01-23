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金塊小丑約基奇愛開玩笑　曾故意犯規讓教練生氣

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▲▼約基奇（Nikola Jokic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

金塊中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）本季繳出19.6分、10籃板、7.7助攻、1.3抄截成績是金塊戰績目前排名西區第二的主要原因，但23歲的約基奇也愛開玩笑，根據《丹佛郵報》報導，在生涯早期，約基奇很不會控制自己犯規，金塊教練馬龍（Mike Malone）因此特別要他注意犯規麻煩，約基奇因此笑著表示，他會故意犯規惹馬龍生氣。

約基奇表示，「我有時候犯規只是為讓他生氣，故意逗他。」約基奇在生涯每季犯規平均保持在2.8次左右，對於身為中鋒得在禁區討生活的他其實控制相當得宜。

約基奇本季目前只有一次在對戰馬刺隊時犯滿畢業，菜鳥球季他則有3次，本季他在下半場被吹犯規的平均時間是每11.2分鐘，上季是10.1分鐘，2016年球季他甚至每9.3分鐘就會被吹一次犯規，該季場均犯規2.9次也是他生涯最高的一季，整體而言控制犯規進步不少。

▲勇士柯瑞、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

金塊約基奇與教練馬龍同於2015年加入金塊，兩人共事四季關係也相當不錯，本季約基奇在多次繳出大三元成績下，馬龍曾表示約基奇不但有機會角逐MVP，更可能未來進入名人堂的能力。

獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也曾對約基奇稱讚，「他沒有超級的運動能力，但卻有著內線球員以及後場球員的技術，他的視野足以讓他成為全明星等級球員。」約基奇目前確實也受到球迷關注，他在明星賽第三輪票選中在前場球員中排名第七名，票數也超越湖人庫茲馬（Kyle Kuzma）、勇士格林（Draymond Green）、卡森斯（DeMarcus Cousins）等球員。

▼金塊教練馬龍。（圖／CFP）

▲▼金塊教練馬龍（Mike Malone）。（圖／CFP）

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