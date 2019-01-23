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中職／頭痛的游擊缺口　獅期待楊家維、林祖傑補上

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▲林祖傑。（圖／統一獅提供）

▲林祖傑。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台南報導

陳傑憲加入統一獅之後，靠著穩定的打擊成為隊上游擊主力，但去年幾次失誤遇上「心魔」，教練團在新球季將他定位二壘，也藉此填補吳桀睿傷後的空缺，獅隊總教練黃甘霖則期待楊家維、林祖傑，本季能夠適時挺身而出，補上游擊缺口。

陳傑憲加入後，補上獅隊長期的游擊缺口，不過去年傳球出了問題，一口氣出現26次失誤，守備率僅0.930，球季後半段狀況越來越多，獅隊最終決定讓他移防外野，減輕他的負擔，今年安排他守二壘。

黃甘霖說：「去年投球投到沒信心，心理層面的問題難治療，剛好桀睿動刀，就讓傑憲去守二壘，壓力也不會這麼大，如果移防二壘仍有問題，會讓他再到外野。」

陳傑憲離開游擊位置後，誰來補強游擊大關？黃甘霖點名楊家維以及剛加入的亞運國手林祖傑，而以往讓選手在春訓練2個守備位置，為加強游擊戰力，他也特別讓兩人專攻游擊：「中線戰力很重要；游擊一直是讓我擔心的位置，他們兩人今年春訓只需要練游擊，希望到時能夠挺身而出。」

除了上述2人，黃恩賜、蔡奕玄和吳國豪也將一同競爭游擊位置，黃甘霖另外再點名「二刀流」新秀林靖凱：「他的個性相當沈穩，守備方面並不輸家維、祖傑；接球、傳球的流暢度很好，如果打擊方面再提升的話，未來有望是我們的二游主力。」

▲林靖凱。（圖／統一獅提供）

▲林靖凱。（圖／統一獅提供）

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關鍵字： 統一獅中職中華職棒林祖傑楊家維
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