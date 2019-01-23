運動雲

> >

NBA史上首次！　聯盟30球場均得分全數破百

ETtoday運動雲

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

▲聯盟球隊三分出手命中數每季都在成長（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

NBA近年球隊三分出手比重增加，進攻節奏也因二度進攻時間縮短為14秒後變得更快，根據《ClutchPoints》報導，本季聯盟30支球隊場均得分全部突破100分，這也寫下NBA史上首度一季內所有隊伍得分破百的紀錄。

本季在三分球與二波進攻時間縮短下，球員的進攻節奏與出手必須變得更果斷，這因此影響球隊得分往上升，根據《ClutchPoints》統計，本季30支球隊得分全數破百，是NBA史上頭一遭；相較於15年前的2003年球季，聯盟得分破百的只有2支球隊，分別為國王與獨行俠前身的小牛。

2003年球季國王與獨行俠前身小牛隊兩支球隊都打出快速地跑轟球風，分別於例行賽拿下59勝與60勝戰績，兩隊當時場均得分國王為104.9分、小牛為101.9分，若擺置本季僅能排名聯盟得分倒數第四與第二，相當於本季的魔術與公牛。本季聯盟得分最高的球隊為勇士，場均可拿下118.7分，場均得分最低的則為灰熊的100.6分。

▲▼灰熊布魯克斯(Dillon Brooks)。（圖／達志影像／美聯社）

灰熊目前場均得分是30隊最低。（圖／達志影像／美聯社）

聯盟本季前才由理事會同意跟進國際籃總（FIBA）自2014年就開始使用的第二波進攻時間14秒規定，進攻速度加快是本季得分更高的一大主因，除此之外，三分球命中數變多也是次要原因。

去年球季聯盟就曾統計，30支球隊已經連續六年刷新三分球命中數紀錄，上季季後賽前就已經有3分之2的球隊已經創下或接近突破隊史單季三分球命中數紀錄，本季更在進攻時間縮短的催化下使30支球隊創下了聯盟史上第一次全數球隊得分都破百的紀錄。

▼勇士因擅快速打法而得分全聯盟最高。（圖／CFP）

▲▼杜蘭特、柯瑞。（圖／CFP）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： NBA獨行俠國王勇士
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「快看樹懶X」下秒撞前車！　員警一問...兒子全招了！1.9萬人笑噴

熱門新聞

名人堂票選出爐　洋基傳奇李維拉締造歷史第一「全票過關」

澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

朗多、球哥傷不斷湖人陷控球荒　該找林書豪回鍋？

SBL／前帥哥國手求婚成功　ABC連線毛加恩退役新人生

中職／味全龍復活　張泰山：不復出當球員也不當教頭

爵士帥哥射手搞烏龍　不只自己隊友都笑倒在地

讀者回應

﻿

最新新聞

1蕭一傑隨王柏融離台　沈鈺傑暫代翻譯

2北科遭普門逆轉　仍為分組第一

3遊騎兵補三壘　1年1.6億明星內野

4今年力拚個人獎　王威晨：不會再讓了

5羅斯：現在自己比MVP時期還強

熱門新聞

1李維拉歷史第一全票過關名人堂

2布斯塔暴怒嗆主審離場

3湖人陷控球荒　該找林書豪回鍋？

4帥哥國手求婚成功　毛加恩成人夫

5味全龍復活　張泰山不復出也不當教頭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366