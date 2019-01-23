NBA史上首次！　聯盟30球場均得分全數破百

▲聯盟球隊三分出手命中數每季都在成長（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

NBA近年球隊三分出手比重增加，進攻節奏也因二度進攻時間縮短為14秒後變得更快，根據《ClutchPoints》報導，本季聯盟30支球隊場均得分全部突破100分，這也寫下NBA史上首度一季內所有隊伍得分破百的紀錄。

本季在三分球與二波進攻時間縮短下，球員的進攻節奏與出手必須變得更果斷，這因此影響球隊得分往上升，根據《ClutchPoints》統計，本季30支球隊得分全數破百，是NBA史上頭一遭；相較於15年前的2003年球季，聯盟得分破百的只有2支球隊，分別為國王與獨行俠前身的小牛。

2003年球季國王與獨行俠前身小牛隊兩支球隊都打出快速地跑轟球風，分別於例行賽拿下59勝與60勝戰績，兩隊當時場均得分國王為104.9分、小牛為101.9分，若擺置本季僅能排名聯盟得分倒數第四與第二，相當於本季的魔術與公牛。本季聯盟得分最高的球隊為勇士，場均可拿下118.7分，場均得分最低的則為灰熊的100.6分。

▲灰熊目前場均得分是30隊最低。（圖／達志影像／美聯社）

聯盟本季前才由理事會同意跟進國際籃總（FIBA）自2014年就開始使用的第二波進攻時間14秒規定，進攻速度加快是本季得分更高的一大主因，除此之外，三分球命中數變多也是次要原因。

去年球季聯盟就曾統計，30支球隊已經連續六年刷新三分球命中數紀錄，上季季後賽前就已經有3分之2的球隊已經創下或接近突破隊史單季三分球命中數紀錄，本季更在進攻時間縮短的催化下使30支球隊創下了聯盟史上第一次全數球隊得分都破百的紀錄。

▼勇士因擅快速打法而得分全聯盟最高。（圖／CFP）

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