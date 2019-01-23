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中職／味全龍主場在哪裡？　六都是優先考量

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▲味全龍隊OB。（圖／記者季相儒攝）

▲味全龍隊球迷。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

味全龍要重返中華職棒，要用哪裡當做主場呢？中職會長吳志揚認為，6都應該最優先考量。張泰山也透露，味全龍主場應該是在六都。

頂新確定要用味全龍名義重新加入中華職棒，預計4月提出加盟計畫，獲得中職常務理事會通過後，2020年打中職二軍，2021年正式升上一軍。

中職在新球團加盟辦法中，新球團經營企劃書中明訂，「請新球團提供，並且應附加『主場規劃』，以確保新增球團之目標球迷群與其他球團沒有重複以避免惡性競爭。

並且要有聯名簽署公開支持聲明。符合市場機制的宣傳計畫、符合三場理論（主場、農場、球場）的經營模式以照顧球員、經營球迷。」

目前中職4隊都有主場，中信兄弟在台中洲際棒球場、Lamigo桃猿在桃園棒球場、統一獅在台南棒球場、富邦悍將在新北市新莊棒球場，新味全龍的主場會在哪？

張泰山22日在台中受訪時表示，頂新已針對味全龍重返職棒做準備，包括未來主場在哪裡？以及經營方向，主場應該是在六都。

吳志揚表示，球場和市場配合，認為6都最優先，畢竟消費能力高，不過像是新竹縣市也是不錯選擇，今年很多地方都是新任縣市首長，都很希望發展運動產業，職棒帶來光榮感與經濟效益，聯盟也會積極撮合第5隊或是第6隊。

目前六都中還有台北市、高雄市沒有職棒球隊，其它4都已有4支職棒球團當做主場。

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