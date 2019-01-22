合庫送暖到後山　送9所花蓮少棒隊新球衣球鞋

▲合庫送球具給花蓮少棒隊。（圖／合庫提供）

體育中心／綜合報導

合庫支持基層棒球紮根計畫，散播愛棒球的種子到後山，為9所花蓮少棒隊隊員，添購實用的球衣球鞋以及專業的課程訓練，幫助小小球員不因逆境而放棄棒球夢。

董事長雷仲達21日代表贈送花蓮地區中正國小、光復國小、玉里國小、新城國小、中原國小、瑞穗國小、富源國小、水源國小及太巴塱國小等9所少棒隊伍比賽用鞋及紀念衫，親自率領合庫棒球隊擔任小球員的指導教練。

小球員們見到代表臺灣參加雅加達亞運的合庫棒球隊學長都非常興奮，個個彷彿化身為「小小球迷」頻頻向學長們請教球技，熱愛棒球的心情溢於言表，學長們也不吝嗇的為大家講解投球、捕手以及守備姿勢。

雷仲達表示，很榮幸合庫能為台灣棒球貢獻一份心力，支持基層棒球紮根計畫是因深感花蓮少棒球隊較其它大都市學校的球隊經費有限，球員們的裝備亟需擴充更新，希望透過這次實質的幫助，來表示對小球員的一份關心以及無限的支持。

合庫秉持著以「為國爭光、支持台灣運動」來成立棒球隊、桌球隊、羽球隊，協助政府推廣體育運動，自民國38年成立棒球隊，為國內歷史悠久的甲組成棒隊伍，培育多名國際級優秀選手，例如早期的郭源治、郭泰源、陳金鋒，以及目前活躍於棒球場上的彭政閔、林智勝、高志綱、陳禹勳等，都是來自合庫棒球隊。

去年合庫多位選手更代表國家參加亞運勇奪銅牌，雷仲達也勉勵少棒隊的小球員們要努力練習，積極爭取代表花蓮縣參加全國少棒錦標賽，來日更要成為中華隊成員，努力邁向國際，為國家爭取榮譽。

合庫除了在業務方面提供客戶完善的金融服務外，同時秉持著「取之社會、用之社會」的理念，力行企業社會責任，舉辦及贊助許多公益、藝文及體育活動，長期耕耘體育活動，連續10年榮獲國家頒發「體育推手獎」的肯定，合庫也藉由這次的活動鼓勵少棒隊堅守在逆境中「永不放棄」的精神，勇敢追求自已的夢想。

▲合庫送球具給花蓮少棒隊。（圖／合庫提供）