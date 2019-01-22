湯神三分11投10中命中率NBA史上最佳　前10球連發進

▲湯普森三分球11投10中命中率歷史最高。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

曾在本季對戰公牛一戰單場轟了14記三分球的湯普森(Klay Thompson)，22日挑戰湖人再次展現火燙手感，單場轟下44分，3籃板，2助攻，可怕的是他三分球全場11投10中，前10次出手全部都命中，這也讓他在曾單場投進10顆三分球的球員中，創下90.9％歷史第一的超高命中率。

開場後湯普森馬上展現火燙的手感，勇士打出10比4開局光他一人就貢獻了7分，隨後衛冕軍就逐漸拉開比分，第三節更爆轟45比25的猛攻直接把紫金軍團打花。能有這樣的表現關鍵人物就是湯普森，他本戰前10次三分出手全部投進，命中率百分百，直到第3節最後3分55秒才投丟第一記外線，全場三分球11投10中，命中率達90.9％，這是過去單場有投進10記三分的球員中，命中率最高的一次。

KLAY THOMPSON IS 10-10 FROM DEEP! #DubNation pic.twitter.com/WrHd6FeDsR — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2019年1月22日

賽季初期湯普森手感一度進入極度冰冷狀態，曾一度三分命中率低到只有33.7％，過去他生涯前7個賽季三分命中率都超過4成，由此可見當時他狀況異常低迷，外界更質疑他的投射能力，不過隨著賽季增長，他的手感也逐漸回溫，目前三分命中率已經回到38％，若延續現在手感將有望再度把三分命中率拉回至4成。

此外湯普森本戰投進10個三分球後，生涯三分命中數達1694個，超越詹姆斯(LeBron James)以及奈許(Steve Nash)，上升至歷史第19名。

▲湯普森。（圖／路透）