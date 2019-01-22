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籃網羅素手感超火　2場沒罰球砍70分聯盟50年來首人

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▲籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網羅素（前）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

籃網後衛羅素（D'Angelo Russell）上週才獲得生涯首次的單週最佳球員，近2場他手感持續火燙，他21日轟下40分，22日對戰國王更單場轟下7顆三分球飆出31分，他也成為聯盟50年來首位不靠罰球兩場合計轟下70分以上的球員，籃網以124比94擊敗國王後也拉出一波4連勝，戰績飆升至東區第6，排名僅次第5塞爾提克。

羅素此役前已連續4場得分飆破28分，上週籃網在他以53.2％投籃命中率繳出場均28分、3.3籃板、7助攻表現下3戰全勝，羅素近2場轟進至少7顆以上三分球成為籃網隊史第一人，他兩場得分加總也達71分。

值得一提的是，羅素在此2場比賽中並沒有獲得任何罰球，71分全靠切入、跳投還有手感火燙的15顆三分彈獲得，除了成為聯盟50年來首人外，連續兩場得分超過30分同時追平威廉斯（Deron Williams）於籃網隊史6季前寫下的紀錄。

▲▼羅素（D`Angelo Russell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網羅素近2場都有7顆三分球以上表現

羅素近兩戰不僅飆分，在球隊落後時也挺身而出，上役對戰魔術時羅素連續猛攻19分帶領籃網克服21分落後打出逆轉勝，連取19分表現成為本季聯盟第一位連續取分最多的球員。

籃網目前戰績是自2014年後首度突破五成，本季在羅素、汀威迪（Spencer Dinwiddie）、哈里斯（Joe Harris）等球員穩定發揮下籃網成為東區最大黑馬，巫師、熱火、活塞、黃蜂都在籃網之下，塞爾提克總教練史蒂文斯（Brad Stevens）曾表示，若籃網本季沒進入季後賽，他會非常驚訝。

羅素火燙表現因此受到明星賽關注，太陽砍將布克（Devin Booker）在社群媒體上表示羅素已是名全明星，羅素近期受訪時也相當有自信的表示他絕對有資格，但他仍把焦點放回隊友，他表示，「哈里斯值得獲三分球大賽邀請，汀威迪應該要繼續衛冕技術挑戰賽冠軍，籃網獲得關注是大家一起努力獲得的。」

▼籃網本季成東區黑馬。（圖／CFP）

▲▼布魯克林籃網。（圖／CFP）

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