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羅素率隊第三節海灌44分　籃網近3年首度擊敗綠衫軍

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▲▼羅素。（圖／CFP）

▲籃網羅素。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

籃網15日迎戰塞爾提克，塞爾提克明星後衛厄文（Kyrie Irving）此役因股四頭肌挫傷缺陣，籃網後衛羅素（D'Angelo Russell）此役手感火燙，他繳出34分、5籃板、7助攻，他於第三節飆進4顆三分球，表現也帶動籃網於該節海灌44分，籃網共5人得分上雙，終場籃網以109比102擊敗塞爾提克，籃網中止塞爾提克對戰10連敗，拿下睽違三年未贏過綠衫軍的久違勝利，塞爾提克此役後也吞下3連敗。

兩隊上半場僅相差1分，最大關鍵發生在第三節，籃網羅素單節砍下18分，他飆進4顆三分球，菜鳥庫魯斯（Rodions Kurucs）也挹注11分，籃網單節灌入44分，使籃網於第四節開局就取得24分巨大領先優勢，第四節塞爾提克雖一路苦追到僅剩7分，但仍不足逆轉分差，終場也以輸球作收。

 ▲羅素攻下34分第三節飆4顆三分率籃網海灌44分（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

籃網羅素攻下34分、5籃板、7助攻，拉脫維亞籍菜鳥庫魯斯攻下19分、哈里斯（Joe Harris）繳出13分、8籃板，艾倫（Jarrett Allen）送出4次阻攻、卡洛（DeMarre Carroll）則有10分、14籃板表現。

塞爾提克以小將坦圖（Jayson Tatum）的34分、5籃板、3助攻為最佳，「杰倫」布朗（Jaylen Brown）攻下22分、6籃板、2抄截，海沃德（Gordon Hayward）此役只繳出3分、5籃板。

攻下34分得羅素表示，「我們都很有信心，不認為會輸給任何一支球隊，很多事情你不能控制，但教練也把我們教得很好。這聯盟裡大家都很會得分，我感謝隊友這場都找到我，讓我可以好好出手。」

塞爾提克教練史蒂文斯（Brad Stevens）賽後表示，「我很欣賞我們第四節能追到7分，但第三節防守讓我感到憤怒，他們完全反應遲鈍，我絕對會好好檢討改善這件事。」

厄文的傷勢是敗給魔術後回到波士頓之後在投籃練習時才發現有挫傷狀況，保險起見塞爾提克將他休兵一場，下一場比賽17日出戰暴龍球團認為他應有機會上場。

▼塞爾提克厄文此役因四頭肌挫傷缺陣。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼厄文。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃網厄文塞爾提克羅素NBA
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