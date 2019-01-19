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羅素無罰球砍平生涯新高40分　籃網創5年最大逆轉勝

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▲▼羅素。（圖／CFP）

▲籃網羅素攻下全場40分。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

籃網控衛羅素(D'Angelo Russell)在19日對戰魔術的比賽，於最後27.1秒平手時飆進關鍵三分球，籃網在他全場沒獲罰球就砍下平生涯新高40分的帶領下，從落後21分逆轉以117比115贏球，這也是籃網近5年最大的逆轉勝。

今年戰績大幅提升的籃網在上一戰靠著汀威迪(Spencer Dinwiddie)最後30秒連砍3記三分於延長賽擊敗西區強敵火箭，在今日面對實力較弱的魔術，第二節一度落後到達21分，三節打完仍有9分落後，籃網在第四節利用魔術命中率下降的機會，前一場立下大功的汀威迪在59.8秒完成4分打將比分反超。

▲▼丁迪威(Spencer Dinwiddie)（圖／CFP）

▲汀威迪(Spencer Dinwiddie)此戰也貢獻很大。（圖／CFP）

魔術弗契維奇(Nikola Vucevic)拋投將比分扳平，羅素飆進個人此戰第8顆三分球讓籃網要回領先，羅斯在三分線外製造犯規可惜只罰進2球讓籃網完成21分差的大逆轉。這也是2012-13賽季後籃網隊史最大的逆轉勝。

▲魔術與籃網最後1分鐘攻防。

羅素25投16中包含三分球12投8中攻下平生涯新高的40分，他也是現役第三位不靠罰球能至少攻下40分的球員，另2人分別是喬治(Paul George)和湯普森(Klay Thompson)，賽後他表示，「我們有很棒的團隊和教練，大家都知道我們能做到什麼樣的事。」籃網拿下3連勝後戰績24勝23敗排名東區第6，非常有機會闖進季後賽。

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