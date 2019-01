羅素無罰球砍平生涯新高40分　籃網創5年最大逆轉勝

▲籃網羅素攻下全場40分。(圖/CFP)

記者黃琮舜/綜合報導

籃網控衛羅素(D'Angelo Russell)在19日對戰魔術的比賽,於最後27.1秒平手時飆進關鍵三分球,籃網在他全場沒獲罰球就砍下平生涯新高40分的帶領下,從落後21分逆轉以117比115贏球,這也是籃網近5年最大的逆轉勝。

今年戰績大幅提升的籃網在上一戰靠著汀威迪(Spencer Dinwiddie)最後30秒連砍3記三分於延長賽擊敗西區強敵火箭,在今日面對實力較弱的魔術,第二節一度落後到達21分,三節打完仍有9分落後,籃網在第四節利用魔術命中率下降的機會,前一場立下大功的汀威迪在59.8秒完成4分打將比分反超。

▲汀威迪(Spencer Dinwiddie)此戰也貢獻很大。(圖/CFP)

魔術弗契維奇(Nikola Vucevic)拋投將比分扳平,羅素飆進個人此戰第8顆三分球讓籃網要回領先,羅斯在三分線外製造犯規可惜只罰進2球讓籃網完成21分差的大逆轉。這也是2012-13賽季後籃網隊史最大的逆轉勝。

Here's how the final minute of the #Nets - Magic game shook out



It is the team's largest comeback in the @BrooklynNets Era. pic.twitter.com/DjwFRi7Zga