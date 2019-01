請教詹姆斯後全面升級　厄文38+11送灰熊4連敗

▲厄文(Kyrie Irving)秀背後傳球。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

塞爾提克主場迎戰灰熊,厄文(Kyrie Irving)在19日的比賽持續展現強大的攻擊力以及優秀的傳球視野,全場38分11助攻,率領綠衫軍在第三節逆轉以122比116擊敗灰熊,灰熊吞下4連敗後持續位居西區倒數第2。

灰熊近期吞下3連敗目前已經掉到西區第14名,雖在首節打完就落後11分,厄文還秀了一手背後傳球的助攻美技,但康利(Mike Conley)與季中加盟的新同學哈樂戴(Justin Holiday)率隊次節發威將比分翻轉,哈樂戴更是在1分13秒內連續砍進2顆三分球,灰熊帶著4分領先進入下半場。

Irving hits Smart with the behind the back pass for 3!https://t.co/Bgd4V3Netg pic.twitter.com/c8BfrEHWyv