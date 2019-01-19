請教詹姆斯後全面升級　厄文38+11送灰熊4連敗

▲厄文(Kyrie Irving)秀背後傳球。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

塞爾提克主場迎戰灰熊，厄文(Kyrie Irving)在19日的比賽持續展現強大的攻擊力以及優秀的傳球視野，全場38分11助攻，率領綠衫軍在第三節逆轉以122比116擊敗灰熊，灰熊吞下4連敗後持續位居西區倒數第2。

灰熊近期吞下3連敗目前已經掉到西區第14名，雖在首節打完就落後11分，厄文還秀了一手背後傳球的助攻美技，但康利(Mike Conley)與季中加盟的新同學哈樂戴(Justin Holiday)率隊次節發威將比分翻轉，哈樂戴更是在1分13秒內連續砍進2顆三分球，灰熊帶著4分領先進入下半場。

Irving hits Smart with the behind the back pass for 3!https://t.co/Bgd4V3Netg pic.twitter.com/c8BfrEHWyv — Boston Celtics (@celtics) 2019年1月19日

▲厄文背後傳球。

第三節塞爾提克厄文以身作責單節10投7中攻下20分，另外史馬特(Marcus Smart)也貢獻兩記關鍵的三分球，決勝節前段灰熊沒能把握住綠衫軍先發不在場的機會，始終無法將比分拉進，康利重新回到場上後連進2球將分數拉近到2分，但厄文馬上回擊，霍佛德(Al Horford)和史馬特也都適時得分，塞爾提克終場以6分之差取勝。

Just too good. pic.twitter.com/76MwUGLU5i — Boston Celtics (@celtics) 2019年1月19日

▲厄文關鍵跳投。

厄文在球隊輸給魔術後致電詹姆斯(LeBron James)道歉並請教如何成為領袖，在上一戰就傳出生涯新高18次助攻，此戰再傳出11次助攻並攻下38分，其中有28分集中在下半場是塞爾提克逆轉的關鍵，史馬特砍進本季新高的6顆三分攻下20分。灰熊康利攻下26分，菜鳥傑克森(Jaren Jackson Jr.)也有23分，但當家中鋒賈索(Marc Gasol)只得4分。

▲厄文致電詹姆斯請教如何成為領袖 。（圖／達志影像／美聯社）

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