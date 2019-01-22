哈登4戰狂轟200分成布萊恩後首人　全都自己來沒靠隊友

▲哈登4戰轟200分全部自己來完全把個人得分能力展現到極致。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

火箭22日作客費城，最終以93比121慘敗給七六人，不過單核帶隊的哈登(James Harden)本戰依舊將個人進攻發揮到極致，全場拿了37分6籃板，3助攻，再次將單場得超過30分紀錄推進到20場，另外據統計，「大鬍子」過去4場比賽狂攬200分，成為自2007年布萊恩(Kobe Bryant)後首人，誇張的是這些得分全部都是他自己攻下沒有憑藉隊友助攻。

哈登自保羅去年12月20日缺戰後，一人扛起火箭所有責任，隨後卡佩拉也接著傷停，他更把所有得分重任擔在身上，進入一月以來目前場均達到44.4分，狀況幾乎像「開無雙」一樣沒人可以阻止。

算上今日對戰費成一役，近4場比賽火箭雖然僅拿下2勝2敗，但哈登個人表現仍相當亮眼，分別轟了57分、58分、48分，37分，合計共200分，這是自2007年「老大」後，再次有球員連續4場得分達200分，而這些得分沒有任何一次是哈登接到隊有助攻得到，可見他已經把單核帶隊發揮到一個狂暴的境界。

上一次哈登接到隊友助攻得分是在14日對戰魔術的比賽，他在末節還剩2分56秒時接到卡佩拉(Clint Capela)助攻命中一記中距離，隨後他還命中2顆罰球，這意味著從卡佩拉助攻後，至今拿的202分都是他自己得到，完全展現他個人超強得分能力。目前火箭以26勝20敗排在西區第5，倘若他們戰績要再提升，必須要有球員跳出來幫助哈登分擔壓力。

▲布萊恩。（圖／CFP）