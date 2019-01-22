亞足賽／右膝傷決定離開日本隊　青山敏弘盼隊友完成奪冠目標

▲青山敏弘。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃16強賽正式展開，越南、大陸、伊朗確定晉級8強後，四屆冠軍日本靠著冨安健洋頭槌建功，以1比0擊敗沙烏地阿拉伯，不過擔任後腰位置的青山敏弘卻確定因傷離開陣容，無緣跟隨日本繼續拼戰第五冠之路。

日本在16強賽中靠著上半場冨安健洋頭槌，以1比0擊敗沙烏地阿拉伯，晉級8強將要對上越南，不過賽後日本足協公布，青山敏弘因為右膝蓋傷勢，要離開亞洲盃並返國消息，青山敏弘曾經在小組賽第三場對上烏茲別克時出賽，並且擔任隊長，和鹽谷司有亮眼表現。

▼ 亞洲盃16強賽,日本vs沙烏地阿拉伯。

不過青山敏弘卻在賽後因為右膝蓋傷勢，在練習時做了調整和接受母隊廣島三箭的醫護後，仍決定要離開日本隊，「非常感謝球隊的幫助，希望隊友能在決賽勝出，完成冠軍的目標。」而對於擅長防守反擊的日本來說，主帥森保一非常重視後腰位置，先發都是由柴崎岳和遠藤航擔任，烏茲別克一戰由於大量採用替補，則改採青山敏弘搭配鹽谷司。

青山敏弘2011年8月首次入選日本國家隊集訓候補名單，之後在2013年入選東亞盃的23人，在本屆亞洲盃入選後，在烏茲別克一戰上場，幫助球隊贏球，因此日本媒體推估，青山敏弘離隊之後，很可能由鹽谷司或是冨安健洋在關鍵時刻扛起這個位置。