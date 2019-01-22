葛雷轉戰紅人簽3年延長合約　洋基再向水手換外野新秀

▲葛雷正式被交易到紅人。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基先發葛雷（Sonny Gray）交易比預期還要來得久，但最終紅人還是成功補進這位前王牌投手，而原本造成交易延遲的「延長合約」，紅人也搞定問題，葛雷同意提前與紅人續約3年。

根據大聯盟報導，洋基將葛雷和小聯盟左投山馬汀（Reiver Sanmartin）送至紅人，獲得內野手隆恩（Shed Long）及補償選秀權，在這筆交易案後不久，洋基與水手達成協議，把隆恩打包至水手，取得外野潛力史陶爾斯（Josh Stowers）。

紅人計畫以長約綁即將於明年賽季投入自由市場的葛雷，雙方談定3年延長合約，其中包括2023年球隊選擇權，據爆料天王羅森索爾（Ken Rosenthal）報導指出，合約總額約莫3050萬美元，以及包含1200萬美元球隊選擇權，以及投球局數、年度出賽獎金。

29歲葛雷加入紅人後，將與大學時期的教練強森（Dane Johnson）重逢。紅人在今年季後找來強森擔任投手教練，希望在強森的帶領之下，葛雷能夠擺脫效力洋基時的低迷狀態。

自從2017年被交易到洋基後，前運動家王牌葛雷出現了水土不服的狀況，去年球季表現更是不如預期，甚至在季中被拔先發轉任牛棚投手，總計30場出賽，丟出11勝9敗，防禦率4.90寫下生涯最差成績。

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