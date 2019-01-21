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澳網／攻不破西西帕斯太致命　費德勒：我很後悔

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▲▼費德勒澳網16強不敵西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒澳網16強不敵西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

費德勒(Roger Federer)在澳網16強戰，全場錯失錯失12個破發點，以7:6(11)、6:7(3)、5:7、6:7(5)敗給年僅20歲的希臘全能好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)。賽後談到這關鍵，讓他直言：「我很後悔。」

「我感到很後悔，我覺得應該要拿下第二盤的。我不在乎要如何贏下那一盤，而是我必須拿下那盤。這成為我輸掉比賽的關鍵。」費德勒全場錯失的12個破發點，就有8個是在第二盤，其中更有4個同時也是盤末點。

「面對破發點的表現不如我預期，我在霍普曼盃也沒有打破他發球局。很明顯我接發球局的打法，一定有什麼錯誤。他也表現得很棒。」費德勒說。 「我覺得我打得還可以，只是輸給了表現更好的球員。」

不過西西帕斯被問到面對偶像費德勒的策略，他並不願意多說。 「我就是發球掌握好，從頭到尾都保持侵略性，試著減少錯誤，僵持下去跟他打，結果在破發點他失手了。我會說重點都在心理層面，比賽中我可能在任何時間點崩盤，但最後並沒有，因為我太想贏了。」

「我的偶像變成了我的對手，現在感覺到就是純粹的快樂，肩膀上的重擔都放下了。這可能是我做大事的開端。」西西帕斯說。

▲▼費德勒澳網16強不敵西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 澳網費德勒西西帕斯
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