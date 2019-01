NFL／美聯冠軍戰愛國者挑戰酋長　老少四分衛世代對決

▲酋長四分衛馬霍姆斯。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

台灣時間21日早上7點40分開打的NFL美聯冠軍戰,將由5枚冠軍戒指的41歲偉大四分衛布雷迪(Tom Brady)率領愛國者,挑戰全聯盟火力最強的酋長。酋長馬霍姆斯(Patrick Mahomes)年僅23歲,本季例行賽傳出50達陣掀起一陣風潮,被譽為美式足球界的柯瑞(Stephen Curry)。

過去在NFL歷史上僅有曼寧(Peyton Manning)和布雷迪曾經完成單季50達陣,因此本戰布雷迪和馬霍姆斯的對決,更有世代交易的意外。馬霍姆斯本季不僅數據讓人驚豔,他還展露no look pass和左手傳球等神技,表現讓人讚嘆。而愛國者例行賽平均被傳359.1碼,在聯盟排第12,如何限制馬霍姆斯將是重要課題。

而酋長陣中更有速度飛快的接球員「獵豹」希爾(Tyreek Hill),他是最可怕的長傳威脅。他的20次長傳接球,並且推進754碼都是例行賽全聯盟最多。

If @PatrickMahomes5 doesn’t complete this pass to a limping @cheetah the Chiefs are playing at New England Sunday. pic.twitter.com/c5YB8B719l