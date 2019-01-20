運動雲

> >

NFL／美聯冠軍戰愛國者挑戰酋長　老少四分衛世代對決

ETtoday運動雲

▲▼酋長四分衛馬霍姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲酋長四分衛馬霍姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

台灣時間21日早上7點40分開打的NFL美聯冠軍戰，將由5枚冠軍戒指的41歲偉大四分衛布雷迪(Tom Brady)率領愛國者，挑戰全聯盟火力最強的酋長。酋長馬霍姆斯（Patrick Mahomes）年僅23歲，本季例行賽傳出50達陣掀起一陣風潮，被譽為美式足球界的柯瑞(Stephen Curry)。

過去在NFL歷史上僅有曼寧(Peyton Manning)和布雷迪曾經完成單季50達陣，因此本戰布雷迪和馬霍姆斯的對決，更有世代交易的意外。馬霍姆斯本季不僅數據讓人驚豔，他還展露no look pass和左手傳球等神技，表現讓人讚嘆。而愛國者例行賽平均被傳359.1碼，在聯盟排第12，如何限制馬霍姆斯將是重要課題。

而酋長陣中更有速度飛快的接球員「獵豹」希爾(Tyreek Hill)，他是最可怕的長傳威脅。他的20次長傳接球，並且推進754碼都是例行賽全聯盟最多。

雖然酋長瓊斯(Chris Jones)貢獻15.5次擒殺，線衛福特(Dee Ford)13次成為各隊四分衛的噩夢，但整體攻強守弱，恐怕難以抵擋傳球精準的布雷迪，可能成為一場進攻大戰。愛國者新秀跑鋒米切爾(Sony Michel)本季有5場比賽跑出超過100碼，身材矮小的接球員愛德曼（Julian Edelman），以及能跑能接的懷特(James White)都是布雷迪的武器。

愛國者在主場表現強勢，但本季在客場3勝5敗，為2009年以來最差的成績。而這次酋長擁有主場優勢，可能讓愛國者陷於不利。

▲愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： NFL愛國者酋長
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

熱門新聞

SBL／蔡文誠2000籃板領勝　裕隆李啟億、桑尼遭趕出場

澳網／小詹皇21歲生日闖8強脫衣秀肌肉　嗆聲蠻牛：希望他準備好

澳網／神也敢擋！　費德勒沒帶證件進休息室遭保全攔下

NFL／美聯冠軍戰愛國者挑戰酋長　老少四分衛世代對決

澳網／費德勒不敵20歲西西帕斯　止步16強三連霸夢碎

味全龍復出樂觀其成　高龍偉：4隊組合太膩了

讀者回應

﻿

最新新聞

1PK戰4比2退約旦　越南成首挺8強

2NFL美聯冠軍戰老少四分衛對決

3蔡文誠2000籃板　許總：本土難達成

4蔡文誠2000籃板領勝　裕隆單場吞4T

5MIZUNO距離第二勝場只差2場

熱門新聞

1蔡文誠2000籃板領勝　裕隆單場吞4T

2網壇詹皇21歲生日闖8強脫衣

3費德勒沒帶證件進休息室被攔下

4NFL美聯冠軍戰老少四分衛對決

5費德勒不敵20歲西西帕斯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366