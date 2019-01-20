NFL／美聯冠軍戰愛國者挑戰酋長　老少四分衛世代對決

▲酋長四分衛馬霍姆斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

台灣時間21日早上7點40分開打的NFL美聯冠軍戰，將由5枚冠軍戒指的41歲偉大四分衛布雷迪(Tom Brady)率領愛國者，挑戰全聯盟火力最強的酋長。酋長馬霍姆斯（Patrick Mahomes）年僅23歲，本季例行賽傳出50達陣掀起一陣風潮，被譽為美式足球界的柯瑞(Stephen Curry)。

過去在NFL歷史上僅有曼寧(Peyton Manning)和布雷迪曾經完成單季50達陣，因此本戰布雷迪和馬霍姆斯的對決，更有世代交易的意外。馬霍姆斯本季不僅數據讓人驚豔，他還展露no look pass和左手傳球等神技，表現讓人讚嘆。而愛國者例行賽平均被傳359.1碼，在聯盟排第12，如何限制馬霍姆斯將是重要課題。

而酋長陣中更有速度飛快的接球員「獵豹」希爾(Tyreek Hill)，他是最可怕的長傳威脅。他的20次長傳接球，並且推進754碼都是例行賽全聯盟最多。

If @PatrickMahomes5 doesn’t complete this pass to a limping @cheetah the Chiefs are playing at New England Sunday. pic.twitter.com/c5YB8B719l — Sarcastic Prick (@Richie59FIFTY) January 17, 2019

雖然酋長瓊斯(Chris Jones)貢獻15.5次擒殺，線衛福特(Dee Ford)13次成為各隊四分衛的噩夢，但整體攻強守弱，恐怕難以抵擋傳球精準的布雷迪，可能成為一場進攻大戰。愛國者新秀跑鋒米切爾(Sony Michel)本季有5場比賽跑出超過100碼，身材矮小的接球員愛德曼（Julian Edelman），以及能跑能接的懷特(James White)都是布雷迪的武器。

愛國者在主場表現強勢，但本季在客場3勝5敗，為2009年以來最差的成績。而這次酋長擁有主場優勢，可能讓愛國者陷於不利。

▲愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）