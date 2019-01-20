澳網／斯維托利娜放閃指跳跳虎先追她　黑白配接受網友提問

▲ 斯維托利娜。（圖／翻攝自IG）



記者林育正／綜合報導

烏克蘭正妹斯維托利娜(Elina Svitolina)和法國「跳跳虎」孟菲爾斯(Gael Monfils)的戀情在今年澳網曝光。兩人不指開了共同Instagram帳號，更大方開放網友提問。有人問到是誰先開始這段感情？斯維托利娜指向一旁的孟菲爾斯毫不保留展現濃情蜜意。

這對男帥女正相差8歲的「黑白配」戀情，因為孟菲爾斯出現在斯維托利娜的球員包廂，以及IG貼文中曝光。兩人在IG共同帳號接受提問，有人問說：「在一起很久了嗎？」 官方回答：「有段時間了。」而除了網球之外，兩人表示在喜歡的音樂、興趣以及人生價值觀都相同。

被問到誰開始這段感情，斯維托利娜和孟菲爾斯在照片中互相指向對方。誰網球比較厲害，兩人都指向自己。而兩位球員最喜歡的大滿貫賽事，一樣都是法網。還有人問會不會有一天搭檔混雙，孟菲爾斯說：「不太會吧...」但斯維托利娜說：「也許有一天會。」

還有人問兩人誰比較搞笑，答案是100%斯維托利娜。「黑白配」大方放閃不怕戀情見光死，斯維托利娜練球時，孟菲爾斯還和教練團在場上踢起足球。