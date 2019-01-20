高中木聯／吳鴻祥中繼8K　秀峰逆轉仰德

▲高中木聯，秀峰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽20日H組賽事，新北秀峰高中與新竹仰德高中之戰，打線一開始還在沉睡，訓了一頓後甦醒補上火力，吳鴻祥中繼4.2局飆8K，阻擋仰德攻勢，最終以10比4獲勝，目前預賽取得1勝1敗。

秀峰首局利用3保送及強迫戰術攻下2分，仰德徐暐傑、袁振泓、高王佑仁安打馬上扳平，仰德4局下再開啟攻勢，李冠逸、王志宏安打超前1分。

秀峰5局結束還以2比3落後，總教練陳志強集合全隊「訓了一下」，6局上把握對方單局3保送、2觸身球保送超前3分，9局上再用5安打灌5分擊沉對手。總教練陳志強表示，「打擊有點放不開，選手進入比賽狀況的時間太慢，5局訓了一下，有比較集中精神，沒有亂打壞球。」

陳志強指出，秀峰火力仰賴中心打線陳洛陽、林冠廷、胡袁振洋，不過他們此戰直到6局後才上壘串聯攻勢，也是秀峰後來才居上的原因。

H組是唯一6隊的預賽，5連戰考驗教練調度，秀峰首戰對東體派王牌蘇韋翔主投，但分數拉不開以1比3落敗，為保留體力未滿5局就退場，此戰則是投手車輪戰，蔡喻丞未滿1局被敲3安打失2分，陳志強觀察仰德對左投掌握較不好，派出左投吳鴻祥中繼4.2局飆8K，表現相當亮眼拿下勝投。

▲高中木聯，秀峰吳鴻祥。（圖／記者楊舒帆攝）