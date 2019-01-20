澳網／詹家姐妹驚險抵禦逆轉　晉級女雙8強　

▲詹詠然／詹皓晴 。（圖／劉雪貞提供）



記者林育正／綜合報導

「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴在女雙16強戰，雖然第二盤一度被對手連拿4局，但兩人還是穩住陣腳，最終7:5、7:5擊敗白俄羅斯的薩諾維琪(Aliaksandra Sasnovich)和美國的湯森(Taylor Townsend)晉級8強。

詹詠然和詹皓晴和對手開局互相破發後一路互咬，隨後在5:4領先的時候還出現兩個破發盤末點，但都被對手化解。湯森首盤頻頻在前排拿分，不過6:5進入對手發球局，詹皓晴在網前的關鍵得手破發，7:5先拿下第一盤。首盤詹家姐妹一發成功率和得分率分別為68%和70%都優於對手，但有7次非受迫性失誤。

第二盤前面兩局雙方互保之後，第三局詹家姐妹發球局雙方30:30但湯森和薩諾維琪連續出現失誤，詹家2:1保發。這時候薩諾維琪請求暫停，讓防護員上場處理左腿傷勢。 下一局湯森關鍵時刻底線回球打飛丟掉發球局，詹詠然和詹皓晴3:1領先進入發球局，再拉開到4:1領先。

薩諾維琪和湯森發球局先追回來後，下一局湯森更兩次截擊得手成功破發，追到3:4落後。這局雙方打到deuce，結果詹皓晴底線對抽出界被破發雙方4:4平手。湯森的網前宰制力依舊強大，詹家姐妹再次被破發陷入4:5落後。湯森和薩諾維琪遭到破發後，詹詠然和詹皓晴熬過deuce驚險保發6:5要回領先。

最後兩局湯森打得太過急躁出現較多失誤，詹家姐妹先拿到兩個破發賽末點，可惜紛紛被化解。靠著詹皓晴截擊得手，姐妹倆拿到第三個賽末點，最後薩諾維琪回球出界，詹家姐妹7:5、7:5拿下勝利闖進8強。