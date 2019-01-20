運動雲

> >

澳網／詹家姐妹驚險抵禦逆轉　晉級女雙8強　

ETtoday運動雲

▲▼詹詠然／詹皓晴 。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然／詹皓晴 。（圖／劉雪貞提供）

記者林育正／綜合報導

「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴在女雙16強戰，雖然第二盤一度被對手連拿4局，但兩人還是穩住陣腳，最終7:5、7:5擊敗白俄羅斯的薩諾維琪(Aliaksandra Sasnovich)和美國的湯森(Taylor Townsend)晉級8強。

詹詠然和詹皓晴和對手開局互相破發後一路互咬，隨後在5:4領先的時候還出現兩個破發盤末點，但都被對手化解。湯森首盤頻頻在前排拿分，不過6:5進入對手發球局，詹皓晴在網前的關鍵得手破發，7:5先拿下第一盤。首盤詹家姐妹一發成功率和得分率分別為68%和70%都優於對手，但有7次非受迫性失誤。

第二盤前面兩局雙方互保之後，第三局詹家姐妹發球局雙方30:30但湯森和薩諾維琪連續出現失誤，詹家2:1保發。這時候薩諾維琪請求暫停，讓防護員上場處理左腿傷勢。 下一局湯森關鍵時刻底線回球打飛丟掉發球局，詹詠然和詹皓晴3:1領先進入發球局，再拉開到4:1領先。

薩諾維琪和湯森發球局先追回來後，下一局湯森更兩次截擊得手成功破發，追到3:4落後。這局雙方打到deuce，結果詹皓晴底線對抽出界被破發雙方4:4平手。湯森的網前宰制力依舊強大，詹家姐妹再次被破發陷入4:5落後。湯森和薩諾維琪遭到破發後，詹詠然和詹皓晴熬過deuce驚險保發6:5要回領先。

最後兩局湯森打得太過急躁出現較多失誤，詹家姐妹先拿到兩個破發賽末點，可惜紛紛被化解。靠著詹皓晴截擊得手，姐妹倆拿到第三個賽末點，最後薩諾維琪回球出界，詹家姐妹7:5、7:5拿下勝利闖進8強。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網詹家姐妹
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

世界12強分組即將出爐　中華隊與日澳同組

高中木聯／螃蟹球「很噁」紅到國外　劉崇聖目標旅外

洋基終於賣掉葛雷　傳與紅人完成交易換來二壘大物

康寧轉學到崑山科大　盜總林易增離開球界發展香蕉技術

中職／想來台灣組球隊　沖繩還沒有死心

澳網／被謝淑薇打到洩氣摔拍　　大坂直美：不知球會打到哪

讀者回應

﻿

最新新聞

1喬治關鍵四分打送七六人19連敗

2澳網詹家姐妹晉級女雙8強

3紅襪與MVP貝茲延長合約尚無共識

4豪哥手感冰冷　厄文32分逆轉老鷹

5唐西奇踢球遭驅逐　獨行俠被溜馬宰

熱門新聞

112強分組將出爐　中華與日澳同組

2螃蟹球紅到國外　劉崇聖目標旅外

3洋基交易葛雷到紅人　換二壘大物

4康寧轉崑山科大　林易增離開球界

5想來台灣組球隊　沖繩還沒有死心

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366