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道奇只願給5年約放棄哈波　鎖定21轟強打外野波洛克

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▲▼響尾蛇，波洛克（A.J. Pollock）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前響尾蛇21轟強打外野手波洛克（A.J. Pollock）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前響尾蛇強打外野手波洛克（A.J. Pollock）現在多了一支球隊想要網羅，上季國聯冠軍道奇隊目標在自由市場補外野手，據爆料天王羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，目前雙方已經針對合約進行討論。

今年自由市場目光都聚焦在哈波（Bryce Harper）、馬查多（Many Machado）身上，道奇原本也對哈波有意思，但不願給出10年破紀錄長約，在這場爭奪戰中失去競爭力，於是把補強雷達掃向波洛克身上。

去年12月底道奇上演清倉大拍賣，將普伊格（Yasiel Puig）、坎普（Matt Kemp）等球員送至紅人隊，為了填補外野陣容空缺，道奇看上右打波洛克能夠為打線帶來平衡，並計劃將讓他鎮守中外野防區。

波洛克在季後拒絕響尾蛇提出的1790萬美元合格報價，喊話要爭取一份年薪稍微低但年限更長的5年8000萬美元合約，不過近年大聯盟自由市場持續寒冬，波洛克不一定能獲得期望的報價。

波洛克在大聯盟闖蕩7年，2015年首度入選國聯明星隊，隔年因手肘傷勢僅出賽12場，隔年走出低潮，成為響尾蛇打線重要火力輸出。上季出賽113場，打擊三圍.257/.316/.484，擊出21支全壘打和65分打點，跑出13次盜壘成功。

▲國民哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇已經退出哈波爭奪戰。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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