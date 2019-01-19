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護送毛小孩赴美　陳偉殷對狗有一套

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▲陳偉殷護送毛小孩返美 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳偉殷護送毛小孩返美 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

馬林魚隊台灣左投陳偉殷備戰新球季，19日搭機返美，延續前一年的作法，這一次再度護送2隻送養的流浪犬前往美國，熱愛動物的他對狗相當有一套，迅速與牠們玩成一片，陳偉殷說：「狗狗是很有靈性的，很希望跟人互動，自己也要盡量主動，牠們才會放心。」

陳偉殷近幾年透過「陳偉殷公益信託希望基金」付出許多心力在關懷動物保育的領域上，此次再度以實際行動付出關懷，特地帶兩隻要送養的流浪犬返回美國，盼藉此宣導大眾愛護並且幫助流浪的毛小孩，一同為公益出一份心力。

這次決定返美的時間相當緊湊，陳偉殷一度擔心無法將狗護送到美國：「帶流浪狗去美國是往年都會做的事，這次主要是跟動保組織聯繫，但以往回去都會在一個月前敲定，今年是2週前才確定回去的時間，一開始滿擔心連絡上有問題，怕需要幾個禮拜時間運作，還好能順利成行。」

熱愛毛小孩，陳偉殷對狗也相當有一套：「一開始必須保護自己，先讓牠們聞聞手的味道，確定牠不會反抗、排斥，再進一步地親近，盡量跟牠們玩啦，狗狗都很喜歡玩。」

陳偉殷今天搭機返美，自主訓練也準備到位，接下來全力調整進入比賽狀態，他透露球隊預計2月23日報到體檢展開春訓，在此之前，自己會先前往位於加州的波拉斯訓練中心自主訓練，全力備戰新球季：「希望今年能夠保持健康，一整年 的輪值不要有太大意外。」

▲陳偉殷護送毛小孩返美 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳偉殷護送毛小孩返美 ，球迷熱情送機。（圖／記者王真魚攝）

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關鍵字： 陳偉殷MLB馬林魚
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