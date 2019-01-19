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10年挑戰談重要篇章　陳偉殷笑：老婆只說膠原蛋白變少

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▲陳偉殷的十年挑戰 。（圖／翻攝陳偉殷IG）

▲陳偉殷的十年挑戰 。（圖／翻攝陳偉殷IG）

記者王真魚／桃園報導

馬林魚台灣左投陳偉殷19日搭機返美，18日搭上社群媒體最新一波風潮「10年挑戰」（#10YearChallenge），在個人社群平台IG（Instagram）貼出10年前後對比照，他笑稱：「老婆只跟我說膠原蛋白變少，看來嬰兒肥不見了，還有帽子戴法不太一樣。」

最近在Facebook、IG等社群媒體掀起風潮，網友紛紛貼出自己10年前後照片，陳偉殷也貼出自己的對比照，文中寫下，「2009年是球員生涯很重要的一個篇章，2019年，繼續加油吧。」

回憶2009年，陳偉殷當時還在日職中日龍，熬過前一年的辛苦復健，他在這一年大放異彩，單季對橫濱投出2場完封勝，8月04日則對阪神虎隊投出第3場完封勝，也是一場無四死球完封勝，整季防禦率僅1.54，獲得中央聯盟防禦率王。

「9年是我職業剛起步的第二年，先前歷經手術復建過程，算是提醒自己吧，盡量做自己、認同自己，也給自己一個警惕。」陳偉殷說，「職業裡是殘酷的，做得好，別人會說你好；做得不好，就是會有負面聲音，自己在今年仍會全力以赴，希望達成所想要的目標，年底能夠帶著開心的心情回來。」

貼出10年前後對比照，許多人直呼變帥了，陳偉殷謙虛笑稱：「有嗎？我只記得老婆跟我說，膠原蛋白變得比較少了，嬰兒肥不見而已吧，帽子戴法也不太依樣，這種東西每年都會改變。」

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關鍵字： 陳偉殷MLB大聯盟馬林魚
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