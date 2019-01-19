熟悉的卡森斯回來了　勇士首秀15分鐘犯滿生涯最快

▲卡森斯勇士生涯首秀錦出場15分鐘就6犯畢業創下生涯最快紀錄。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

「五星勇士」在卡森斯(DeMarcus Cousins)19日復出後正式登場，面對快艇的比賽，「表弟」也不負眾望用強勢的表現來證明自己回來了，全場僅出賽15分鐘就攻下14分效率非常高，不過更狂的是，他在這短短的15分鐘內就吞下6犯離場，創下生涯最快犯滿紀錄，同時也達到生涯第50次犯滿畢業。

面對快艇一戰，卡森斯時隔近一年再次重返球場，第一球就用爆扣來宣佈自己強勢回歸，不僅內線強攻無法擋，外圍投射也一把罩，全場三分球4投3中命中率高達75％，此役僅上場15分就高效轟下14分，6籃板，3助攻，正負值達到正21全隊第2高。

不過在犯規方面，卡森斯也沒在客氣，一開賽近3分鐘就吞了2次犯規速度幾乎無人能敵，最終他也吞下6次犯規提前離場，算上這次的畢業次數，「表弟」生涯一共犯滿出場50次，但這次僅花了15分03秒，創下自己犯滿的最快紀錄，雖然如此他下場時仍獲得全場的歡呼，由此可見球迷仍對他的表現相當認可。

過去卡森斯在場上就是以火爆個性聞名，曾經以單季17次技術犯規成為聯盟「吃T王」，雖然本季加盟勇士至今才迎來首秀，但此前他在場邊觀賽也吃下技術犯規，為自己勇士生涯留下第1個紀錄，在犯規方面「表弟」在聯盟中也達到與其他球員不同境界。

▲卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

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