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表弟首秀亮眼柯爾意想不到　唯一改善是控制犯規

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▲▼勇士卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡森斯首秀亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

勇士19日迎來卡森斯(DeMarcus Cousins)復出，讓他們正式變成「宇宙勇」，面對快艇完全壓制，最終以19分差輕鬆拿下勝利，而「表弟」的首秀相當亮眼，全場繳出14分，6籃板，3助攻，連金州教頭柯爾(Steve Kerr)都想不到他能有這種表現，不過同樣也希望卡森斯能控制自己的犯規。

卡森斯時隔將近一年再次踏回球場，經歷了阿基里斯腱撕裂的嚴重傷勢，卻在勇士生涯首秀上場15分鐘，貢獻14分，6籃板，3助攻，三分球4投3中命中率高達75％，是全隊三分最準的球員，另外他的正負值來到正21則是全隊第2，可見他此役發揮相當完美。

對於子弟兵經歷了大傷後還有這樣的表現，柯爾都感到不可思議，「沒想到他能投進3記三分球，我知道他有遠投能力，大家也都知道，但想不到第一場比賽卡森斯就能做到這些，現在他已經能適應比賽我們都全隊都為他感到開心，在場上表現真的很棒。」

雖然卡森斯打出高效表現，但他也不改自己球風，才開場2分鐘就迅速吞下2次犯規，全場還直接6犯畢業，儘管如此他仍反客為主離場時引起全場歡呼，不過柯爾對此仍需要卡森斯做出改進，「他的狀態很棒移動速度也很好，但他同時也吞下6次犯規，所以必須要注意判罰尺度。只不過他缺席很長時間，我對他表現仍印象深刻。」

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