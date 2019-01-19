詹皇也懂例行賽養身？　經紀人：如果是季後賽他就會上場

▲詹姆斯已經缺陣12場並且還沒確定歸期。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因傷已經缺陣3週，17日進行複檢至少還會再休1至2週，先前詹皇經紀人保羅（Rich Paul）才說出「他不欠誰準備好就會回歸」的言論，讓人擔心詹姆斯的傷勢，不過根據外媒報導，保羅也透露假使現在是季後賽，那肯定會看到詹皇站在場上奮戰。

詹姆斯因腹股溝2級拉傷，約莫需要3到6週的恢復期，至今缺陣3週，不過仍沒有歸隊的確切日期，對此保羅對外表示，詹姆斯並不會急著歸隊，而是要等到身體完全復原才會重返賽場，面對外界的質疑，則是駁斥認為詹皇並沒有欠任何人。

根據《NBC Sports》報導，球評布洛薩德（Chris Broussard）在節目上表示，他聯絡過保羅，保羅告訴他如果現在是季後賽，那詹皇將會帶傷上陣。此句話也間接證實了詹皇目前的狀態並沒有太嚴重，不過為了生涯長久的考量才決定晚點復出。

▲詹姆斯從聖誕大戰傷到現在。（圖／達志影像／美聯社）



湖人在詹姆斯缺陣後戰績5勝7敗，儘管目前仍在西區季後賽前八附近徘徊，但湖人本季曾排在西區第4的位子，假使詹皇持續缺陣也難保湖人有季後賽能夠打，不過也正式詹姆斯恰巧在這個時間點受傷，讓他在復出時間上富有彈性，因為就算在傷勢痊癒前湖人掉出西區前8，只要詹皇在明星賽後歸隊依舊有時間帶隊追上季後賽列車。

湖人下一場將作客休士頓，面對近況火燙的「大鬍子」哈登（James Harden），詹皇確定將缺陣，目前歸隊時間未定，假使休滿醫生建議的6週，那將一路休到2月初，不過屆時湖人將展開連續6場的客場之旅，之後就是明星賽，所以外媒也推測詹皇應會趕在1月底正式歸隊。

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！