運動雲

> >

詹皇也懂例行賽養身？　經紀人：如果是季後賽他就會上場

ETtoday運動雲

▲▼詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯已經缺陣12場並且還沒確定歸期。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因傷已經缺陣3週，17日進行複檢至少還會再休1至2週，先前詹皇經紀人保羅（Rich Paul）才說出「他不欠誰準備好就會回歸」的言論，讓人擔心詹姆斯的傷勢，不過根據外媒報導，保羅也透露假使現在是季後賽，那肯定會看到詹皇站在場上奮戰。

詹姆斯因腹股溝2級拉傷，約莫需要3到6週的恢復期，至今缺陣3週，不過仍沒有歸隊的確切日期，對此保羅對外表示，詹姆斯並不會急著歸隊，而是要等到身體完全復原才會重返賽場，面對外界的質疑，則是駁斥認為詹皇並沒有欠任何人。

根據《NBC Sports》報導，球評布洛薩德（Chris Broussard）在節目上表示，他聯絡過保羅，保羅告訴他如果現在是季後賽，那詹皇將會帶傷上陣。此句話也間接證實了詹皇目前的狀態並沒有太嚴重，不過為了生涯長久的考量才決定晚點復出。

▲▼詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯從聖誕大戰傷到現在。（圖／達志影像／美聯社）

湖人在詹姆斯缺陣後戰績5勝7敗，儘管目前仍在西區季後賽前八附近徘徊，但湖人本季曾排在西區第4的位子，假使詹皇持續缺陣也難保湖人有季後賽能夠打，不過也正式詹姆斯恰巧在這個時間點受傷，讓他在復出時間上富有彈性，因為就算在傷勢痊癒前湖人掉出西區前8，只要詹皇在明星賽後歸隊依舊有時間帶隊追上季後賽列車。

湖人下一場將作客休士頓，面對近況火燙的「大鬍子」哈登（James Harden），詹皇確定將缺陣，目前歸隊時間未定，假使休滿醫生建議的6週，那將一路休到2月初，不過屆時湖人將展開連續6場的客場之旅，之後就是明星賽，所以外媒也推測詹皇應會趕在1月底正式歸隊。

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： NBA湖人保羅Rich PaulLeBron James詹姆斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

熱門新聞

洋基根本沒報價馬查多！　唯一報價「幫付米其林晚餐」

中職／富邦網羅超猛洋投　縱向變化球是關鍵

道奇休賽季什麼屁都沒放　馬查多老爸卻自爆已開價

安東尼將近2個月沒球打　仍有多支球隊爭取2月7日做決定

CBA／劉錚全能18分4抄截　「豪隊友」12投全中送廣廈最慘敗

CBA／連易建聯都敢惹　胡瓏貿獲重用先發上陣37分鐘

讀者回應

﻿

最新新聞

1吳志揚有話說　球迷期待第5張桌

2局局有攻勢　花體5局完封崇義

3泰國主帥談對大陸：他們容易掉球

4不只當人氣王　蔣淯安替隊友催票

5依瑟儂：贏戴資穎得最容易的一場

熱門新聞

1洋基對馬查多唯一報價僅是請晚餐

2富邦網羅超猛洋投　縱向變化關鍵

3馬查多老爸自爆道奇已提出報價

4多支球隊爭取安東尼　2/7決定

5劉錚全能18分4抄截廣廈慘輸22分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366