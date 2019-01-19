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澳網／白嫩正妹戀上跳跳虎　愛情加持斯維托利娜大逆轉

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▲▼斯維托利娜。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯維托利娜。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

烏克蘭正妹斯維托利娜(Elina Svitolina)和法國「跳跳虎」孟菲爾斯(Gael Monfils)的戀情在今年澳網曝光。有孟菲爾斯親自坐鎮球員包廂加油打氣，斯維托利娜在第三盤0:3落後的劣勢下連拿5局，最終4:6、6:4、7:5逆轉中國好手張帥晉級16強。

兩人的甜蜜戀情讓賽場主持人都忍不住發問，斯維托利娜笑說：「大家都看到了，他來支持我，希望我們未來能更常看到他。」，回答等於是向大眾高調宣告戀情。除此之外，兩位球星還被發現開了共同Instagram帳號，甚至上傳兩人在一起的影片。

不過孟菲爾斯本次澳網早早出局，因此斯維托利娜的比賽幾乎不缺席，整場比賽坐在球員包廂觀戰。碰上張帥的32強戰決勝盤斯維托利娜0:3落後，結果連續3次攻破張帥發球局連下5局演出大反攻。雖然馬上又被回破追到4:5，但張帥似乎受到腰傷影響，最終5:7失手讓出勝利。 不過賽後斯維托利娜也非常有風度，來到張帥的休息區向她致意。

世界排名第七的斯維托利娜在去年WTA年終賽打下冠軍，過去兩年後一共進帳9座冠軍，不過在大滿貫表現總是不如預期，3次止步8強。這次有跳跳虎愛的加持，看她能否突破生涯最佳成績。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網斯維托利娜
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