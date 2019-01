澳網／官方小編超愛謝淑薇　好球連發多次上推特

▲謝淑薇。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

19日早上謝淑薇32強戰碰上大坂直美的比賽非常受關注,澳網官方推特在比賽過程中不斷連續發文,頻頻放上謝淑薇打出的好球畫面。儘管最後遭到逆轉無緣晉級,小編也寫說:「謝淑薇下次見」,顯示她優異的實力與逐漸增加的人氣。

Su-Wei Hsieh!



With shots like that, we see why she reached the 4R last year. Will she repeat the feat in 2019?#AusOpen pic.twitter.com/Va7OksRusA