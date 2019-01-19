柯爾不會為了表弟放慢進攻節奏　不限制他上場時間

▲卡森斯即將正式回歸，柯爾不會限制他上場時間。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)19日將迎來勇士生涯首戰，過去他遭逢阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，已經很長時間沒打比賽，不過灣區大軍又是以快速球風著稱，這對「表弟」來說將是很大挑戰，但金州教頭柯爾(Steve Kerr)也表明不會為了他把節奏放慢，是卡森斯要來適應勇士打法。

原先已經相當強勢的勇士四巨頭，現在正是迎來「五星合體」，這對於聯盟來說幾乎是場惡夢，不過已經長時間沒打比賽的卡森斯，面對勇士的快速球風能否適應也會是場考驗，但柯爾則有信心「表弟」能完成比賽，也不會把節奏放慢，很肯定球員不會把速度放慢，依然會做出長傳跑快攻，或許卡森斯會跑在後面而格林跑在前面，卡森斯也是名出色的三分射手，所以快攻來說沒有太大問題。」

柯爾表示，如果球傳至前場，但籃下沒有進攻機會，可以讓卡森斯直接做三分投射，或做擋拆完成跳投，所以有很多的選擇，但絕對不會把速度放慢。

對於卡森斯的復出，任何人都在期待他與勇士之間會有什麼化學反應，包括柯爾也是如此，他也表示將不會去限制「表弟」的發揮，「他不會有出場時間限制，會以短時間分段讓他打比賽。畢竟他經歷了一場重大傷病，已經一年沒打球，知道會有很多人馬上做分析或批評，但結果只有兩種，不是無敵就是遭遇大麻煩。」

▲柯爾將不會為了表弟把進攻速度放慢 。（圖／達志影像／美聯社）

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