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安東尼將近2個月沒球打　仍有多支球隊爭取2月7日做決定

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▲▼安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼（Carmelo Anthony）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

火箭明星前鋒「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）自去年11月8日就被冷凍，甚至一度傳出NBA生涯終結，不過台灣時間18日外媒報導有很多球隊對安東尼有興趣，甚至可以供他挑選，在美國時間2月7日交易截止日附近就會有答案。

根據《The Athletic》知名籃球記者艾米克（Sam Amick）與凡登（Joe Vardon）台灣時間18日晚間聯合爆料，安東尼在2月7日交易截止日附近有很多球隊可以選擇，雖然細節還不清楚，不管是交易還是簽約的形式都有可能。

將在5月滿35歲的10屆全明星前鋒安東尼，生涯後期意外地成為浪人球員，2017年被尼克交易到雷霆，與衛斯布魯克（Russell Westbrook）、喬治（Paul George）組成三巨頭最終卻是失敗收場。

球季結束後安東尼與雷霆達成分手共識，被交易到老鷹隨即買斷剩餘合約，並以1年240萬美元底薪前進火箭。上季足以與勇士抗衡的火箭，開季至今保羅（Chris Paul）、哈登（James Harden）、戈登（Eric Gordon）3名得分主力輪流受傷，安東尼更是發揮不如預期提前遭到冷凍，現階段靠著哈登近乎神人般的表現，戰績才西區後段班慢慢爬升到第5。

安東尼雖然為火箭最了大量犧牲，包括生涯首次接受板凳的角色，但40.5%投籃命中率僅比上季的40.4%生涯新低高0.1%，引以為傲的外線更是近9年最低的32.8%，場均13.4分生涯最差搭配5.4籃板，僅打10場比賽就在去年11月8日被球團冷凍，該月16日火箭宣布安東尼接下來都不再隨隊。當時《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）甚至報導，聯盟消息人士告訴他，安東尼的NBA生涯結束了。

雖然近期沒有安東尼的傳聞，不過去年8月安東尼選擇簽約火箭之前，《ESPN》權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導熱火對他有興趣。凡登則在12月指出，安東尼的好兄弟詹姆斯（LeBron James），有意將他延攬至湖人，不過這個傳言很快地就被《New York Daily News》的記者邦迪（Stefan Bondy）給否定。

關鍵字： 火箭安東尼
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