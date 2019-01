安東尼將近2個月沒球打　仍有多支球隊爭取2月7日做決定

▲安東尼(Carmelo Anthony)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

火箭明星前鋒「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)自去年11月8日就被冷凍,甚至一度傳出NBA生涯終結,不過台灣時間18日外媒報導有很多球隊對安東尼有興趣,甚至可以供他挑選,在美國時間2月7日交易截止日附近就會有答案。

根據《The Athletic》知名籃球記者艾米克(Sam Amick)與凡登(Joe Vardon)台灣時間18日晚間聯合爆料,安東尼在2月7日交易截止日附近有很多球隊可以選擇,雖然細節還不清楚,不管是交易還是簽約的形式都有可能。

將在5月滿35歲的10屆全明星前鋒安東尼,生涯後期意外地成為浪人球員,2017年被尼克交易到雷霆,與衛斯布魯克(Russell Westbrook)、喬治(Paul George)組成三巨頭最終卻是失敗收場。

球季結束後安東尼與雷霆達成分手共識,被交易到老鷹隨即買斷剩餘合約,並以1年240萬美元底薪前進火箭。上季足以與勇士抗衡的火箭,開季至今保羅(Chris Paul)、哈登(James Harden)、戈登(Eric Gordon)3名得分主力輪流受傷,安東尼更是發揮不如預期提前遭到冷凍,現階段靠著哈登近乎神人般的表現,戰績才西區後段班慢慢爬升到第5。

Team execs have told @WindhorstESPN Carmelo Anthony has likely played his last NBA game, but what about the teams whose primary interest isn't, um, well, winning right now? Melo is a popular locker room guy, fan fave & if his defense is lacking, maybe a front office won't mind? pic.twitter.com/PIRNCzB1K1